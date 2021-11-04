В украинки с карты ПриватБанка исчезла огромная сумма: в учреждении обвинили ее ребенка

Клиенты ПриватБанка опять жалуются на учреждение. В частности, на этот раз у женщины с карты исчезло 13 тыс. грн. В отделении банка ей сказали, что это могло произойти из-за того, что ее ребенок "что-то наклацал" в телефоне.

Клиентка банка под ником "Svitlanochka" на сайте Минфин рассказала, что деньги снимались вечером в течение 6 часов.

Она отмечала, что подходов было 500, а размер каждого достигал 24,99 грн или 124,99 грн. Однако, важно, что сообщений о снятии средств не было.

Женщина объясняет, что для снятия денег с карты мошенники обошли установленный на ней лимит на интернет-оплаты, который составлял 2 доллара в день.

Поэтому клиентка сразу обратилась в отделение ПриватБанка, где ей отказали в помощи и сказали обратиться в полицию. А после того, как увидели, что списания маркировались как Google, Tik Tok и "бытовая техника", обвинили в случившемся ее ребенка.

Украинка пожаловалась на ПриватБанк

"Сказали, что ребенок наклацал. Хотя телефон я ей не даю, гаджет заблокирован набором цифр и английских букв. А за вечер было по 4-5 транзакций за минуту. Обидно, что ПриватБанк не видит в этом мошеннических действий", - говорит женщина.

Как отреагировал ПриватБанк

В ответе на жалобу клиентки ПриватБанк заявил, что передать данные карты мошенникам женщина могла сама и сказали вспомнить, кто еще имеет доступ к карте.

"Банк всегда гарантирует сохранность ваших средств, но и вы должны заботиться о безопасности своих денег", – заявили в учреждении.

ПриватБанк отреагировал на жалобу клиентки