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В украинки с карты ПриватБанка исчезла огромная сумма: в учреждении обвинили ее ребенка

Новина українською →
Четверг 04 ноября 2021 21:08
В украинки с карты ПриватБанка исчезла огромная сумма: в учреждении обвинили ее ребенка Украинка пожаловалась на ПриватБанк (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Клиенты ПриватБанка опять жалуются на учреждение. В частности, на этот раз у женщины с карты исчезло 13 тыс. грн. В отделении банка ей сказали, что это могло произойти из-за того, что ее ребенок "что-то наклацал" в телефоне.

Клиентка банка под ником "Svitlanochka" на сайте Минфин рассказала, что деньги снимались вечером в течение 6 часов.

Она отмечала, что подходов было 500, а размер каждого достигал 24,99 грн или 124,99 грн. Однако, важно, что сообщений о снятии средств не было.

Женщина объясняет, что для снятия денег с карты мошенники обошли установленный на ней лимит на интернет-оплаты, который составлял 2 доллара в день.

Поэтому клиентка сразу обратилась в отделение ПриватБанка, где ей отказали в помощи и сказали обратиться в полицию. А после того, как увидели, что списания маркировались как Google, Tik Tok и "бытовая техника", обвинили в случившемся ее ребенка.

В украинки с карты ПриватБанка исчезла огромная сумма: в учреждении обвинили ее ребенка

Украинка пожаловалась на ПриватБанк

"Сказали, что ребенок наклацал. Хотя телефон я ей не даю, гаджет заблокирован набором цифр и английских букв. А за вечер было по 4-5 транзакций за минуту. Обидно, что ПриватБанк не видит в этом мошеннических действий", - говорит женщина.

Как отреагировал ПриватБанк

В ответе на жалобу клиентки ПриватБанк заявил, что передать данные карты мошенникам женщина могла сама и сказали вспомнить, кто еще имеет доступ к карте.

"Банк всегда гарантирует сохранность ваших средств, но и вы должны заботиться о безопасности своих денег", – заявили в учреждении.

В украинки с карты ПриватБанка исчезла огромная сумма: в учреждении обвинили ее ребенка

ПриватБанк отреагировал на жалобу клиентки

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк отказался возвращать украинцу деньги, которые похитили мошенники.

Также мы писали, что украинец за "глюк" Приватбанка потерял деньги.

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