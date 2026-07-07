Полонений правнук Брежнєва пояснив, чому пішов воювати проти України

Названий правнук Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв потрапив у полон до ЗСУ на Херсонщині. Він розповів про штурми, життя в Нью-Йорку та чому боїться повертатися до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю проєкту " Хочу жити ".

До того як опинитися в окопах, Антон Мілаєв 19 років прожив у США. Він мешкав у Нью-Йорку та працював різноробом. Грін-карту чоловік так і не отримав, а згодом вирішив повернутися до Росії. Своє рішення пояснив втомою від "роботи на масонів" та ностальгією за батьківщиною.

Мільйонні борги та контракт із Міноборони РФ

Після повернення до РФ життя Мілаєва не склалося. Він накопичив борги на суму 1 мільйон рублів й саме гроші стали головним мотивом піти на війну. У 2025 році він підписав контракт із Міністерством оборони РФ. За це йому виплатили 1,4 мільйона рублів одноразової допомоги.

Також свою участь у війні він пояснює пропагандою. "Хотіли побачити нацистів", - каже Мілаєв.

На запитання журналістки, чи бачив він їх насправді, чоловік відповів: "Ні, не бачили. Але про це ми дізналися лише тоді, коли вже потрапили сюди. Я думаю, що змінити думку про цю війну".

Як і всі інші контрактники Мілаєв сподівався на спокійну службу. Він розраховував стати водієм у тилових частинах, але після трьох тижнів підготовки на окупованій Луганщині його відправили у штурмовий батальйон 98-ї дивізії ПДВ.

М'ясні штурми на Херсонщині

Окупантів перекинули до Херсонської області, де їхнім завданням було форсування Дніпра. Мілаєв описує цей рейд як безнадійний.

"Вижити практично неможливо. Тіла загиблих не евакуюють, і їх з’їдають дикі тварини", - розповів полонений.

Вижити вдалося лише половині його групи. З восьми осіб залишилося четверо. Мілаєв самостійно вийшов до річки, а там він здався українському безпілотнику. Згодом його затримали бійці 34-ї бригади морської піхоти ЗСУ.

Краще в таборі, ніж у РФ

Зараз Антон Мілаєв перебуває в українському полоні. Умови він називає "шикарними" і такими, що відповідають всім вимогам міжнародного права. Йому навіть дозволили зателефонувати колишній дружині. Чоловік зізнався, що приховував своє походження. Він не хотів, щоб хтось дізнався про його родинні зв'язки з Брежнєвим.

Повертатися до Росії за обміном він категорично не хоче. Боїться знову опинитись на фронті або розстрілу через свою здачу у полон українцям.

Звуки повітряної тривоги в українському тилу він називає "колисковою" порівняно з канонадою на фронті.

"Сподіваюся, що зможу тут досидіти, поки війна не закінчиться", - підсумував він.

Хто такий Антон Мілаєв

Антон Мілаєв є сином Євгена Мілаєва - першого чоловіка Галини Брежнєвої. Його батько був відомим цирковим акробатом і директором Московського цирку. Галина Брежнєва усиновила дітей Євгена від першого шлюбу, оскільки їхня біологічна мати померла під час пологів.

Сам Антон також починав кар’єру в цирку. Він працював у номерах свого батька та знаменитого діда. Проте кар’єра не принесла статків, що зрештою і привело родича радянського вождя в окопи загарбницької війни проти України.