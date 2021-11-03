Украинец пополнил карточку на почти 52 тысячи, а деньги исчезли: ПриватБанк попал в новый скандал

В Украине на ПриватБанк все чаще начали поступать жалобы на терминалы учреждения и сбои в системе. В частности, как рассказал клиент, у него терминал "забрал" 51 800 гривен, но средства на карточку не дошли.

Мужчина рассказал, что деньги ему нужны были срочно в связи с жизненной ситуацией. Однако пока распорядиться собственными средствами он не может.

"Пополнял свою универсальную карточку через терминал ПриватБанка. Во время пополнения произошел сбой, и терминал изъял сумму 51 800 грн – средства на карту не поступили", – пишет мужчина.

Клиент ПриватБанка пожаловался на терминал учреждения (minfin.com.ua)

Как отреагировал ПриватБанк

В банке рассказали, что перечислят все деньги в терминале, сверят с отчетностью, и если будут лишние 51 800 грн, то их отдадут клиенту.

"Проведение и сверка результатов инкассации во время обработки заявки на возврат средств позволит нам убедиться в том, что средства не были выданы, и определить их сумму. По результатам обработки заявки мы дополнительно уведомим вас", – рассказали в учреждении.