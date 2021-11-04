В українки з картки ПриватБанку зникла величезна сума: в установі звинуватили її дитину

Клієнти ПриватБанку знову скаржаться на установу. Зокрема, цього разу у жінки з картки зникло 13 тис. грн. У відділенні банку їй сказали, що це могло статися через те, що її дитина "щось наклацала" у телефоні.

Вона зазначала, що підходів було 500, а розмір кожного сягав 24,99 грн або 124,99 грн. Однак, важливо, що повідомлень про зняття коштів не було.

Жінка пояснює, що для зняття грошей із картки шахраї обійшли встановлений на ній ліміт на інтернет-оплати, який становив 2 долари на день.

Тому клієнтка відразу звернулася у відділення ПриватБанку, де їй відмовили у допомозі та сказали звернутися до поліції. А після того, як побачили, що списання маркувалися як Google, Tik Tok та "побутова техніка", звинуватили в тому, що сталося, її дитину.

Українка поскаржилась на ПриватБанк

"Сказали, що дитина наклацала. Хоча телефон я їй не даю, гаджет заблокований набором цифр і англійських букв. А за вечір було по 4-5 транзакцій за хвилину. Прикро, що ПриватБанк не бачить у цьому шахрайських дій", – каже жінка.

Як відреагував ПриватБанк

У відповіді на скаргу клієнтки ПриватБанк заявив, що передати дані картки шахраям жінка могла сама та сказали пригадати, хто ще має доступ до картки.

"Банк завжди гарантує збереження ваших коштів, але і ви повинні дбати про безпеку своїх грошей", – заявили в установі.

ПриватБанк відреагував на скаргу клієнтки