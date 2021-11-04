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В українки з картки ПриватБанку зникла величезна сума: в установі звинуватили її дитину

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Четвер 04 листопада 2021 21:08
В українки з картки ПриватБанку зникла величезна сума: в установі звинуватили її дитину Українка поскаржилась на ПриватБанк (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Клієнти ПриватБанку знову скаржаться на установу. Зокрема, цього разу у жінки з картки зникло 13 тис. грн. У відділенні банку їй сказали, що це могло статися через те, що її дитина "щось наклацала" у телефоні.

Клієнтка банку під ніком "Svitlanochka" на сайті Мінфін розповіла, що гроші знімалися ввечері протягом 6 годин.

Вона зазначала, що підходів було 500, а розмір кожного сягав 24,99 грн або 124,99 грн. Однак, важливо, що повідомлень про зняття коштів не було.

Жінка пояснює, що для зняття грошей із картки шахраї обійшли встановлений на ній ліміт на інтернет-оплати, який становив 2 долари на день.

Тому клієнтка відразу звернулася у відділення ПриватБанку, де їй відмовили у допомозі та сказали звернутися до поліції. А після того, як побачили, що списання маркувалися як Google, Tik Tok та "побутова техніка", звинуватили в тому, що сталося, її дитину.

В українки з картки ПриватБанку зникла величезна сума: в установі звинуватили її дитину

Українка поскаржилась на ПриватБанк

"Сказали, що дитина наклацала. Хоча телефон я їй не даю, гаджет заблокований набором цифр і англійських букв. А за вечір було по 4-5 транзакцій за хвилину. Прикро, що ПриватБанк не бачить у цьому шахрайських дій", – каже жінка.

Як відреагував ПриватБанк

У відповіді на скаргу клієнтки ПриватБанк заявив, що передати дані картки шахраям жінка могла сама та сказали пригадати, хто ще має доступ до картки.

"Банк завжди гарантує збереження ваших коштів, але і ви повинні дбати про безпеку своїх грошей", – заявили в установі.

В українки з картки ПриватБанку зникла величезна сума: в установі звинуватили її дитину

ПриватБанк відреагував на скаргу клієнтки

Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк відмовився повертати українцю гроші, які викрали шахраї.

Також ми писали, що українець через "глюк" ПриватБанку втратив гроші.

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