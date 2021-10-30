ПриватБанк отказался возвращать украинцу деньги, которые похитили мошенники

Украинец пострадал от мошенников, которые сняли с его карты 8,1 тыс. гривен, но дальнейшие попытки вывести деньги были заблокированы. Кредитку клиента заблокировал ПриватБанк по подозрению в мошенничестве. Также в начале мужчине пообещали вернуть, однако затем отказались.

Как мошенники похитили деньги

Так, клиент ПриватБанка Владимир сразу позвонил оператору учреждения и сообщил о случившемся.

"Оператор ответил, что эта карта уже заблокирована по подозрению о мошенничестве. Сотрудник банка ответил, что мои средства находятся на счете ПриватБанка в резерве, а мое обращение передано в службу безопасности", – пишет мужчина.

Также в банке его успокоили и заверили, что деньги ему будут возвращены. Важно, что мужчина даже составил обращение на возврат средств, где рассмотрение должно длиться 11 дней.

Кроме того, мужчина написал еще и заявление в полицию и киберполицию по поводу мошенничества.

"После написания заявления было сообщено оператору ПриватБанка о моем обращении в полицию с просьбой внести эту информацию в мое обращение о возврате средств и передать это Службе безопасности. На что мне было отказано со ссылкой на то, что это не поможет, и если понадобится, со мной свяжутся дополнительно", – возмущается клиент.

Клиент ПриватБанка пожаловался на учреждение (minfin.com.ua)

Однако, уже через 16 дней мужчина снова позвонил в ПриватБанк, где оператор ему сообщил, что ему отказано в возврате денег.

"Предупредил сразу, когда обнаружил кражу, заявление в полицию написал, неужели это не является для ПриватБанка мотивацией не переводить средства своего клиента в неизвестном направлении на счета мошенников при том, что они содержались определенное время на счетах "Привата"? Средства были похищены в счет кредитных средств, поэтому я еще должен погашать кредит, который я не брал", – рассказал мужчина.

Как в банке отреагировали на жалобу

ПриватБанка написал, что в подобных случаях сумма блокируется на карточке и ждет запроса на списание от торговой точки (сайта). Однако, если такой запрос не поступает, то в течение 10 дней сумма становится доступной на карточке.

"Если же сайт подает запрос на списание средств, банк не может в этом отказать, в соответствии с правилами международных платежных систем", – говорят в ПриватБанке.

Также добавили, что в этом случае процесс был автоматизирован, поэтому они не смогли остановить движение средств.