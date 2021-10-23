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Украинец из-за "глюка" ПриватБанка потерял деньги: как это случилось

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Суббота 23 октября 2021 19:28
Украинец из-за "глюка" ПриватБанка потерял деньги: как это случилось Клиент "Приватбанка потерял 1 000 гривен из-за "глюка" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Клиенты "ПриватБанка" и дальше продолжают жаловаться на учреждение. В частности, на этот раз VIP-клиент возмутился, ведь он потерял тысячу гривен из-за "глюка" при переводе денег.

Об этом мужчина написал на сайте Минфина.

Он рассказал, что пытался перечислить деньги на свою карту в "ПриватБанке", чтобы закрыть кредитный лимит. Однако, во время транзакции произошла ошибка, и клиент потерял свои средства.

"Хочешь со своей карты Приват перекинуть деньги на свою карту Приват и закрыть там кредитный баланс? Заглючило их приложение в момент транзакции, изменило карты местами и вуаля - ты перекинул деньги со своей карты на свою карту и заплатил Привату 1000 грн", - написал мужчина.

Кроме того, у него возникли проблемы при разморозке своих счетов в банке. Мужчина отметил, что в банке якобы не доходят письма от исполнительной службы, хотя другие банковские учреждения уже сняли арест с его карт.

Украинец из-за &quot;глюка&quot; ПриватБанка потерял деньги: как это случилосьКлиент "ПриватБанка потерял 1 000 гривен из-за "глюка" (minfin.com)

Как отреагировали в "ПриватБанке"

В учреждении пояснили, что они не смогли идентифицировать мужчину по данным в отзыве.

"К сожалению, нам не удалось вас идентифицировать по данным, указанным в отзыве. Мы обратились в личном сообщении и попросили ваши контакты, чтобы проверить информацию и разобраться подробнее в ситуациях, описанных вами", - отметил представитель банка.

Недавно мы сообщали, что в Приватбанке выдали валюту с плесенью и отказались ее принимать.

Также мы писали, что ПриватБанк попал в скандал с блокировкой карт.

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