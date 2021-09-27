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Украинка победила в престижном конкурсе красоты (фото)

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Эстония, Понедельник 27 сентября 2021 19:41
Украинка победила в престижном конкурсе красоты (фото) Коллаж РБК-Украина: украинка победила в престижном конкурсе красоты Европы
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 26 сентября, в Таллинне прошел финал одного из самых престижных конкурсов красоты в Европе Mrs. Europe, в котором победу в двух номинациях одержала 40-летняя жительница Львова Зоряна Богдан.

Об этом сообщается на официальной странице конкурса Woman Eastern Europe в Facebook.

Украинка получила титулы "Mrs.Mother of Europe" и "Mrs.Sport".

Украинка победила в престижном конкурсе красоты (фото)

Львовянка Зоряна Богдан одержала победу в двух номинациях Mrs. Europe (фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs)

"Согласитесь, это не просто титулы, а результат титанической работы над собой Зоряны как матери и спортсменки-любительницы! Приветствуем победительницу!" - говорится в сообщении.

Украинка победила в престижном конкурсе красоты (фото)Украинка победила в престижном конкурсе красоты (фото)

Львовянка Зоряна Богдан одержала победу в двух номинациях Mrs. Europe (фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs)

Зоряна Богдан на церемонию надела длинное вечернее платье, расшитое мелкими блестящими камешками. Шикарный образ дополнила элегантная диадема на голове.

Украинка победила в престижном конкурсе красоты (фото)Украинка победила в престижном конкурсе красоты (фото)

Львовянка Зоряна Богдан одержала победу в двух номинациях Mrs. Europe (фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs)

Напомним, в Украине прошел конкурс красоты для женщин, которым за 40 - Миссис Украина 40+. За титул соревновались женщины от 40 до 67 лет. Победительница поедет на мировой такой конкурс.

В данном конкурсе желали принять участие около 300 женщин, но организаторы выбрали только 25.

Мы также писали о том, что психолог и многодетная мама из Днепра Татьяна Ровная завоевала престижный титул Mrs. Ukraine International (Миссис Украина). Это позволило ей представлять нашу страну на конкурсе Mrs. International 2021 в США.

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