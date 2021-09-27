Украинка победила в престижном конкурсе красоты (фото)

Вчера, 26 сентября, в Таллинне прошел финал одного из самых престижных конкурсов красоты в Европе Mrs. Europe, в котором победу в двух номинациях одержала 40-летняя жительница Львова Зоряна Богдан.

Об этом сообщается на официальной странице конкурса Woman Eastern Europe в Facebook .

"Согласитесь, это не просто титулы, а результат титанической работы над собой Зоряны как матери и спортсменки-любительницы! Приветствуем победительницу!" - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине прошел конкурс красоты для женщин, которым за 40 - Миссис Украина 40+. За титул соревновались женщины от 40 до 67 лет. Победительница поедет на мировой такой конкурс.

В данном конкурсе желали принять участие около 300 женщин, но организаторы выбрали только 25.

Мы также писали о том, что психолог и многодетная мама из Днепра Татьяна Ровная завоевала престижный титул Mrs. Ukraine International (Миссис Украина). Это позволило ей представлять нашу страну на конкурсе Mrs. International 2021 в США.