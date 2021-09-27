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Українка перемогла у престижному конкурсі краси (фото)

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Естонія, Понеділок 27 вересня 2021 19:41
Українка перемогла у престижному конкурсі краси (фото) Колаж РБК-Україна: українка перемогла в престижному конкурсі краси Європи
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 26 вересня, в Таллінні пройшов фінал одного з найпрестижніших конкурсів краси в Європі Mrs. Europe, в якому перемогу у двох номінаціях здобула 40-річна мешканка Львова Зоряна Богдан.

Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу Woman Eastern Europe в Facebook.

Українка отримала титули "Mrs.Mother of Europe" і "Mrs.Sport".

Українка перемогла у престижному конкурсі краси (фото)

Львів'янка Зоряна Богдан здобула перемогу у двох номінаціях Mrs. Europe (фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs)

"Погодьтеся, це не просто титули, а результат титанічної роботи над собою Зоряни як матері і спортсменки-любительки! Вітаємо переможницю!"- йдеться в повідомленні.

Українка перемогла у престижному конкурсі краси (фото)Українка перемогла у престижному конкурсі краси (фото)

Львів'янка Зоряна Богдан здобула перемогу у двох номінаціях Mrs. Europe (фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs)

Зоряна Богдан на церемонію одягла довгу вечірню сукню, розшиту дрібними блискучими камінчиками. Шикарний образ доповнила елегантна діадема на голові.

Українка перемогла у престижному конкурсі краси (фото)Українка перемогла у престижному конкурсі краси (фото)

Львів'янка Зоряна Богдан здобула перемогу у двох номінаціях Mrs. Europe​​​​​​​ (фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs)

Нагадаємо, в Україні пройшов конкурс краси для жінок, яким за 40 - Місіс Україна 40+. За титул змагалися жінки від 40 до 67 років. Переможниця поїде на світовий такий конкурс.

У даному конкурсі бажали взяти участь близько 300 жінок, але організатори обрали лише 25.

Ми також писали про те, що психолог і багатодітна мама з Дніпра Тетяна Ровна завоювала престижний титул Mrs. Ukraine International (Місіс Україна). Це дозволило їй представляти нашу країну на конкурсі Mrs. International 2021 в США.

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