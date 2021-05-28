Фото красавицы, которая представит Украину на Mrs. International 2021: она - многодетная мама

Психолог и многодетная мама из Днепра Татьяна Ровная завоевала престижный титул Mrs. Ukraine International (Миссис Украина) и будет представлять нашу страну на конкурсе Mrs. International 2021 в США.

Татьяна Ровная представит Украину на конкурсе Mrs. International 2021 (instagram.com/tati_rovnaya)

"Следующий этап конкурса Mrs. International - Америка. Я хочу привезти корону в Украину. Я хочу доказать украинским женщинам, что они уникальны и могут добиться успеха в любой сфере своей жизни. Я хочу вернуть в сознание соотечественниц ощущение собственной ценности и уверенность в себе", - поделилась эмоциями и планами обладательница короны.

Татьяна, кстати, состоит в браке шестнадцать лет, и вместе с мужем воспитывает троих детей: четырнадцатилетнего сына Станислава, одиннадцатилетнюю дочь Злату и пятилетнего сына Любомира.

Татьяна Ровная с детьми (instagram.com/tati_rovnaya)

По словам триумфаторки конкурса красоты, большим вдохновителем для нее является украинская женщина, которая даже в самые трудные времена находит желание жить, творить, любить, рожать, воспитывать детей и осуществлять свои мечты.

"Если честно, я никогда не стремилась к материальным ценностям. Решив принимать участие в конкурсе Mrs. Ukraine International, для себя я преследовала цель наполниться качествами королевы. Для меня эти качества абсолютно понятны: образованность, грамотная речь, знание языков, настоящие эмоции и талант вдохновлять. Для меня важнее сам путь, а не награда. Конкурс мне дал новые навыки и уникальную возможность проявить их. Корона в данном случае – красивый бонус", - говорит Ровная.

Фото: Татьяна Ровная - Mrs. Ukraine International 2021 (facebook.com/mrsukraineinternational)

Добавим, что на международном конкурсе красоты для успешных женщин Mrs. International 2021 Украину будут представлять сразу две участницы, а не одна, как обычно. Это связано с тем, что в прошлом году Украина пропустила участие в конкурсе из-за локдауна.

Таким образом, компанию Татьяне составит еще одна укпешная красавица - Виктория Файнблат.

Фото: Виктория Файнблат (instagram.com/faynblat)