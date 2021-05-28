Фото красавицы, которая представит Украину на Mrs. International 2021: она - многодетная мама
Психолог и многодетная мама из Днепра Татьяна Ровная завоевала престижный титул Mrs. Ukraine International (Миссис Украина) и будет представлять нашу страну на конкурсе Mrs. International 2021 в США.
33-летняя красавица выборола право представлять нашу страну на престижном конкурсе 26 мая. Styler собрал самые яркие фото Татьяны, которыми вы можете насладиться в материале ниже.
Татьяна Ровная представит Украину на конкурсе Mrs. International 2021 (instagram.com/tati_rovnaya)
"Следующий этап конкурса Mrs. International - Америка. Я хочу привезти корону в Украину. Я хочу доказать украинским женщинам, что они уникальны и могут добиться успеха в любой сфере своей жизни. Я хочу вернуть в сознание соотечественниц ощущение собственной ценности и уверенность в себе", - поделилась эмоциями и планами обладательница короны.
Татьяна, кстати, состоит в браке шестнадцать лет, и вместе с мужем воспитывает троих детей: четырнадцатилетнего сына Станислава, одиннадцатилетнюю дочь Злату и пятилетнего сына Любомира.
Татьяна Ровная с детьми (instagram.com/tati_rovnaya)
По словам триумфаторки конкурса красоты, большим вдохновителем для нее является украинская женщина, которая даже в самые трудные времена находит желание жить, творить, любить, рожать, воспитывать детей и осуществлять свои мечты.
"Если честно, я никогда не стремилась к материальным ценностям. Решив принимать участие в конкурсе Mrs. Ukraine International, для себя я преследовала цель наполниться качествами королевы. Для меня эти качества абсолютно понятны: образованность, грамотная речь, знание языков, настоящие эмоции и талант вдохновлять. Для меня важнее сам путь, а не награда. Конкурс мне дал новые навыки и уникальную возможность проявить их. Корона в данном случае – красивый бонус", - говорит Ровная.
Фото: Татьяна Ровная - Mrs. Ukraine International 2021 (facebook.com/mrsukraineinternational)
Добавим, что на международном конкурсе красоты для успешных женщин Mrs. International 2021 Украину будут представлять сразу две участницы, а не одна, как обычно. Это связано с тем, что в прошлом году Украина пропустила участие в конкурсе из-за локдауна.
Таким образом, компанию Татьяне составит еще одна укпешная красавица - Виктория Файнблат.
Фото: Виктория Файнблат (instagram.com/faynblat)
Напомним, недавно в США состоялся конкурс Мисс Вселенная 2021, в котором принимала участие наша Елизавета Ястремская.
Ранее мы писали, что Мисс Украина Вероника Дидусенко записала эмоциональное видео.