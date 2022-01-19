Украинец поймал гигантскую щуку: фото "крокодила"

Своим уловом Василий Янищук поделился в сообществе "Рыбалка на Ровенщине" в Facebook .

В комментариях под фото пользователи отреагировали на улов:

По его словам, рыбу он ловил с помощью жерлицы.

Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина поймал огромного сома весом почти 50 килограммов. Отмечается, что трофей мужчина поймал на глубине с помощью гарпуна.

Также мы писали, как быстро и без ножа почистить рыбу от чешуи. Этот легкий способ знатно облегчит жизнь.