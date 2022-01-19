Украинец поймал гигантскую щуку: фото "крокодила"

В реке Горынь Ровенской области рыбак поймал 8-килограммовую щуку.
Своим уловом Василий Янищук поделился в сообществе "Рыбалка на Ровенщине" в Facebook.
По его словам, рыбу он ловил с помощью жерлицы.
Отмечается, что вес щуки составляет 8 килограммов.
В Ровенской области мужчина поймал огромную рыбу (facebook.com/groups Рыбалка на Ровенщине)
В комментариях под фото пользователи отреагировали на улов:
Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина поймал огромного сома весом почти 50 килограммов. Отмечается, что трофей мужчина поймал на глубине с помощью гарпуна.
Также мы писали, как быстро и без ножа почистить рыбу от чешуи. Этот легкий способ знатно облегчит жизнь.