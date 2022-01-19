Українець упіймав гігантську щуку: фото "крокодила"

У річці Горинь Рівненської області рибалка спіймав 8-кілограмову щуку.
Своїм уловом Василь Янищук поділився у спільноті "Риболовля на Рівненщині" у Facebook.
За його словами, рибу він ловив за допомогою жерлиці.
Зазначається, що вага щуки сягає 8 кілограмів.
У Рівненській області чоловік зловив величезну рибу (facebook.com/groups Риболовля на Рівненщині)
У коментарях під фото користувачі відреагували на улов:
Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі чоловік впіймав величезного сома вагою майже 50 кілограмів. Зазначається, що трофей чоловік упіймав на глибині за допомогою гарпуна.
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