ru ua
Сб, 23 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Українець через "глюк" ПриватБанку втратив гроші: як це сталось

Новость на русском →
Субота 23 жовтня 2021 19:28
Українець через "глюк" ПриватБанку втратив гроші: як це сталось Клієнт "ПриватБанку втратив 1 000 гривень через "глюк" (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Клієнти "ПриватБанку" і далі продовжують скаржитись на установу. Зокрема, цього разу VIP-клієнт обурився, адже він втратив тисячу гривень через "глюк" при переказі грошей.

Про це чоловік написав на сайті Мінфіну.

Він розповів, що намагався перерахувати гроші на свою карту в "ПриватБанку", щоб закрити кредитний ліміт. Однак, під час транзакції сталася помилка і клієнт втратив свої кошти.

"Хочеш зі своєї карти Приват перекинути гроші на свою карту Приват і закрити там кредитний баланс? Заглючив їх додаток в момент транзакції, змінило карти місцями і вуаля - ти перекинув гроші зі своєї картки на свою карту і заплатив Привату 1000 грн", - написав чоловік.

Окрім того, у нього виникли проблеми під час розморозки своїх рахунків у банку. Чоловік зазначив, що в банку нібито не доходять листи від виконавчої служби, хоча інші банківські установи вже зняли арешт з його карт.

Українець через &quot;глюк&quot; ПриватБанку втратив гроші: як це сталосьКлієнт "ПриватБанку втратив 1 000 гривень через "глюк" (minfin.com)

Як відреагували в "ПриватБанку"

В установі пояснили, що вони не змогли ідентифікувати чоловіка за даними у відгуку.

"На жаль, нам не вдалося вас ідентифікувати по даним, зазначеним у відгуку. Ми звернулися в особистому повідомленні і запросили ваші контакти, щоб перевірити інформацію і розібратися докладніше в ситуаціях, описаних вами", - зазначив представник банку.

Нещодавно ми повідомляли, що у ПриватБанку видали валюту з цвіллю і відмовилися її приймати.

Також ми писали, що ПриватБанк потрапив у скандал з блокуванням карт.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
LITE
Свято 23 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 23 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела