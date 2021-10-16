ПриватБанк блокирует переводы и требует ответить на вопросы: украинцы возмущаются

Для борьбы с мошенниками ПриватБанк блокирует переводы и карточки своих клиентов. Теперь украинцев просят доказать, что деньги, которые хотят перевести, заработано легально.

Об этом на форуме " Минфин " рассказали клиенты банка.

Банк просит подтвердить личность

ПриватБанк из-за роста случаев мошенничества усилил контроль и теперь блокирует операции, которые хотят осуществить владельцы карточек.

Клиент банка Валерий хотел перевести средства на карту другого банка, однако его попросили позвонить на номер горячей линии.

"Хотел перевести на свой счет в другом банке. Во время перевода пришло сообщение: чтобы продолжить, позвоните на 3700", - написал клиент.

Далее в ПриватБанке попросили назвать сумму перевода, кому переводят деньги, ФИО, дату рождения, полный адрес прописки и год рождения. Поэтому такое количество вопросов вызвала возмущение у мужчины. В ПриватБанке просят подтвердить свою личность

Что объяснили в банке

В ПриватБанке рассказали, что бывают ситуации, когда мошенники получают доступ к телефону путем перевыпуска сим-карты.

"Отказ от проверки операций и подтверждения личности клиента или непрохождения верификации подвергает риску потерять свои средства", - объяснили в банке.

Легальность доходов

Другой клиент банка Михаил сообщил, что теперь банк обязан проверять, легально он получает свои доходы.

"После определенных оплат банк захотел документы о происхождении средств. Понял, что раз в банке не хватает ума пересмотреть всю историю по карточкам клиента, в нем обслуживается более 10 лет, время закрывать там все карты", - написал мужчина. ПриватБанк просит доказать легальность доходов

В банке объяснили, чтобы продолжить сотрудничество с клиентом и разблокировать карты, необходимо предоставить документы, которые подтвердят источники дохода. Отмечается, что ПриватБанк в этом случае выполняет требования закона и не пропускает сомнительные операции.