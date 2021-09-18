В ПриватБанке выдали валюту с плесенью и отказались ее принимать
Клиентка ПриватБанка заявила, что ей в банке выдали доллары с плесенью. Соответствующие купюры отказались принимать в Ощадбанке, а в самом "Привате" вместо того, чтобы заменить валюту, предложили разменять ее на гривны.
Об этом клиентка банка написала на специализированном форуме "Минфин".
Так, инцидент произошел 13 сентября.
По словам женщины, она забрала валютный депозит в отделении ПриватБанка, где заранее заказала валюту. В частности, свои деньги женщина получила в плесени. Из 19 купюр 3 были в плесени.
Также, когда она получила средства, то сразу ушла и открыла депозит в Ощадбанке, который находится по соседству.
В Ощадбанке отказались принимать три купюры с плесенью. Поэтому вернувшись в ПриватБанк, клиентке отказали менять валюту на другие купюры, потому что в кассе не было долларов. Однако, ей предложили потратить доллары с плесенью на покупку гривны.
"Сразу же выйдя из Ощадбанку, вернулась в ПриватБанк, но кассир сказала что поменять не может, потому что нет валюты, только может по своему курсу на гривны поменять", – говорит возмущенная женщина.
Что ответили в ПриватБанке
Впоследствии банк ответил на отзыв женщины и отметил, что все купюры проходят проверку на специальных устройствах в кассе.
"Нам жаль, что вы столкнулись с отказом в другом банке. Перед тем, как выдать купюры клиенту, она проходит проверку на специальных устройствах в кассе пересчета, за что банком не может быть выдана клиенту банкнота, не принимается финансовыми учреждениями. Отметим, что критерием для приема является состояние купюры: степень загрязнения, наличие надрывов, сохранность элементов защиты и прочее. Из-за того, что кассир несет материальную ответственность за принятые купюры, то он принимает только те купюры, в платежности которых он уверен. Также, ваша повторная жалоба была ранее зафиксирована. Уже занимаемся вашим вопросом. По результатам дополнительно позвоним вам", - говорят в банке.
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