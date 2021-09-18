В ПриватБанке выдали валюту с плесенью и отказались ее принимать

Клиентка ПриватБанка заявила, что ей в банке выдали доллары с плесенью. Соответствующие купюры отказались принимать в Ощадбанке, а в самом "Привате" вместо того, чтобы заменить валюту, предложили разменять ее на гривны.

Так, инцидент произошел 13 сентября.

По словам женщины, она забрала валютный депозит в отделении ПриватБанка, где заранее заказала валюту. В частности, свои деньги женщина получила в плесени. Из 19 купюр 3 были в плесени.

Также, когда она получила средства, то сразу ушла и открыла депозит в Ощадбанке, который находится по соседству.

В Ощадбанке отказались принимать три купюры с плесенью. Поэтому вернувшись в ПриватБанк, клиентке отказали менять валюту на другие купюры, потому что в кассе не было долларов. Однако, ей предложили потратить доллары с плесенью на покупку гривны.

"Сразу же выйдя из Ощадбанку, вернулась в ПриватБанк, но кассир сказала что поменять не может, потому что нет валюты, только может по своему курсу на гривны поменять", – говорит возмущенная женщина.

Что ответили в ПриватБанке

Впоследствии банк ответил на отзыв женщины и отметил, что все купюры проходят проверку на специальных устройствах в кассе.

"Нам жаль, что вы столкнулись с отказом в другом банке. Перед тем, как выдать купюры клиенту, она проходит проверку на специальных устройствах в кассе пересчета, за что банком не может быть выдана клиенту банкнота, не принимается финансовыми учреждениями. Отметим, что критерием для приема является состояние купюры: степень загрязнения, наличие надрывов, сохранность элементов защиты и прочее. Из-за того, что кассир несет материальную ответственность за принятые купюры, то он принимает только те купюры, в платежности которых он уверен. Также, ваша повторная жалоба была ранее зафиксирована. Уже занимаемся вашим вопросом. По результатам дополнительно позвоним вам", - говорят в банке.