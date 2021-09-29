ПриватБанк попал в скандал с блокировкой карт: "посыпались вопросы"

Клиент ПриватБанка пожаловался на плохое качество работы финансового учреждения после того, как работники банка якобы безосновательно заблокировали карту его мамы.

Из-за чего возникла проблема и что сказали в ответ на претензии в самом ПриватБанке - читайте в материале Styler ниже.

В чем суть претензии?

В разделе "Отзывы" на сайте "Минфин" клиент финучреждения Владимир рассказал, что его мама делала перевод со своей карты, однако для подтверждения платежа ей понадобилось связаться с оператором.

"Мама позвонила и посыпались вопросы: кто, адрес проживания, имя мужа и т. д. Задавали слишком много вопросов, на что было сделано замечание - уж слишком много вопросов для одного подтверждения. Оператор сказал: еще один, последний. Ответила на него и опять посыпалась куча вопросов. Сумма была всего лишь 400 грн. На что мама ответила, что пускай отменяют перевод, так как это уже невыносимо. Оператор сказал: "хорошо, мы блокируем вашу карту", - поведал мужчина.

По его словам, оператор банка "оставил маму без денег на выходные, пришлось одалживать, так как все средства были на карте".

"Мало того, теперь надо потратить маме весь день на разблокировку карты, так как отделения у нас одно и там очень большие очереди, приходиться ждать много часов", - жалуется он.

ПриватБанк обвинили в необоснованной блокировке карты (фото: РБК-Украина)

"Что за глупости? Если есть сомнения - задайте один-два вопроса, как было раньше. Так нет. Мало того, что куча вопросов, так в конечном итоге еще и заблокировали карту..." - написал Владимир.

Он также добавил, что похожий случай был с его знакомой, которая ответила на все вопросы, но в конечном итоге ее "приватовская" карта тоже была заблокирована.

"Мало того, что в отделение попасть - надо потратить день, так еще и отправить деньги - целая процедура с конечной блокировкой карты", - резюмировал он.

Что говорят в ПриватБанке?

Сотрудники банка сразу отреагировали на сообщение Владимира, сказав, что подобное время от времени действительно случается.

"Мы заботимся о средствах наших клиентов и в некоторых случаях, когда система считает операцию рискованной, просим дополнительно подтвердить платеж. Таким образом мы можем убедиться в том, что операцию осуществляет именно клиент, а не третье лицо", - ответили в ПриватБанке.

Что же касается вопросов, то при идентификации оператор уточняет "лишь те данные, которые могут быть известны только клиенту владельцу карточки".

Еще в банке напомнили, что владелец карты может обратиться в онлайн-поддержку на сайте для получения консультации и уточнения возможности разблокировки карты без обращения в отделение.