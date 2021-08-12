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В Украине взлетели цены на сигареты: какие подорожали больше всего

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Четверг 12 августа 2021 17:22
В Украине взлетели цены на сигареты: какие подорожали больше всего Фото: в Украине злетели цены на сигареты (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине за первое полугодие 2021 года стремительно выросли цены на табачные изделия и алкоголь. За шесть месяцев цена на сигареты с фильтром и без существенно возросла.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Сигареты с фильтром отечественных марок за полгода выросли почти на 5 гривен, с 43,26 гривны за одну пачку до 48,27 гривны.

Сигареты с фильтром медиум-класса подорожали почти на 6 гривен – в январе такая пачка стоила в среднем 49,91 гривну, а в июле цена поднялась до 56,19 гривны.

Сигареты с фильтром премиум-класса также подорожали почти на 5 гривен за пачку - от 57, 88 гривен до 63,05 гривны.

Подорожали почти на 5 гривен и сигареты без фильтра – с 38,73 гривны за одну пачку до 43,49 гривны.

Стоит отметить, что за последний год подорожание сигарет составило почти 20%. Год назад пачка сигарет с фильтром отечественных марок стоила около 40 гривен, сигареты с фильтром медиум – 44,81 гривны, премиум – 52,17 гривны.

Не отстают и алкогольные напитки – за первое полугодие 2021 года составило в среднем от 2 до 4 гривен за одну бутылку. Бутылка водки подорожала с 92,65 гривны до 93,61 гривны.

Бутылка столового вина отечественных производителей – с 66,25 гривны до 69,52 гривны. Бутылка пива отечественных производителей – с 17,49 за 0,5 литра до 18,77 гривны.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как изменились цены в Украине за год и что больше всего подорожало.

А также мы писали о том, что в супермаркетах Украины собираются запретить продажу алкоголя и сигарет.

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