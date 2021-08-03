В Украине за год катастрофически взлетели цены: что подорожало больше всего
Цены в Украине за последний год стремительно выросли почти на все группы товаров. Некоторые продукты подорожали на 20-30%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Так, сильно взлетели в цене крупы, хлеб, мясо птицы, сигареты и бензин. Нельзя не отметить, что подорожание коснулось всех групп товаров.
Подорожание продуктов ощутили на себе незащищенные слои населения.
Сравнение цен в июне 2020 и в июле 2021 года
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Рис (кг) с 23,57 до 27,23 грн
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Хлеб пшеничный из муки высшего сорта (кг) с 24,81 до 29,65 грн
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Хлеб пшеничный из муки первого сорта (кг) с 20,09 до 23,80 грн
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Батон 500 г с 13,96 до 16,33 грн;
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Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы (кг) с 19,18 до 23,15 грн
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Крупа гречневая (кг) с 36,96 до 42,01 грн;
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Птица (тушки куриные) (кг) с 50,50 до 68,19 грн
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Филе куриное (кг) с 83,10 до 107,62 грн
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Колбасы вареные первого сорта (кг) с 100,88 до 110,63 грн
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Рыба мороженая (кг) с 80,19 до 84,27 грн
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Водка 0,5 л с 92,13 до 93,31 грн
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Вина столовые отечественные 0,75 л с 67,10 до 69,24 грн
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Пиво отечественных марок 0,5 л с 17,58 до 18,59 грн
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Сигареты с фильтром отечественных марок пачка (20 шт.) с 40,00 до 47,81 грн
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Сигареты с фильтром медиум класса пачка (20 шт.) с 44,81 до 55,72 грн
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Сигареты с фильтром премиум класса пачка (20 шт.) с 52,17 до 62,63 грн
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Сигареты без фильтра пачка (20 шт.) с 35,64 до 42,87 грн
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Бензин А-92 л с 20,79 до 28,36 грн
Как мы писали ранее, в Украине выросла стоимость на молочные продукты.
Также мы сообщали, что осенью в Украине взлетят цены на ключевые продукты.