В супермаркетах перестанут продавать сигареты и алкоголь: украинцам предлагают альтернативу

Уже через некоторое время в Украине продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах могут полностью запретить.

Для чего хотят принять соответствующий закон, где в случае его принятия придется покупать табачные изделия и алкогольную продукцию - читайте ниже в материале Styler.

Почему продажу сигарет и алкоголя в супермаркетах хотят полностью запретить?

Нардепы-авторы соответствующего законопроекта №5805 обосновывают решение о запрете продажи сигарет и алкоголя в супермаркетах очень просто - заботой о здоровье украинцев.

Ведь действительно, алкоголь - это главная причина смертности и инвалидности для людей в возрасте 15-49 лет и седьмая причина для всех возрастных групп в мире. А от курения, согласно данным ВОЗ, ежегодно преждевременно умирает больше людей, чем от ДТП, употребления наркотиков или от СПИДа.

В Украине же хоть за последние годы немного уменьшилась смертность от причин, связанных со злоупотреблением алкоголем и курением, однако статистика свидетельствует, что это еще достаточно высокие показатели, которые можно и нужно существенно уменьшать.

"Понятно стремление человечества минимизировать негативное влияние на здоровье людей из-за злоупотребления алкоголем и курением. И реализация алкогольной и табачной продукции в торговых точках, где продаются продукты питания и другие товары повседневного спроса, способствует тому, что граждане могут покупать эту вредную для здоровья продукцию, не имея первоначального намерения ее приобрести - просто потому, что она много раз попадает на глаза и срабатывает рекламный эффект", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Этот запрет, к слову, касается также жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Продажу каких именно продуктов хотят запретить и где их можно будет купить?

Например, пиво нельзя будет продавать не просто несовершеннолетним, а и в любых помещениях торговых организаций, осуществляющих торговлю продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами.

"Продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания может осуществляться исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме перечисленных, не продаются",- говорится в законопроекте.

Сейчас же в законе существует норма, по которой продажа алкогольных напитков может осуществляться "в соответствующих отделах (секциях) универсальных торговых организаций".

Заметим, что за нарушение закона сегодня предприниматели должны уплачивать фиксированный штраф в размере 6 800 грн. А вот позже они могут нарваться на штрафные санкции в размере десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодняшний день штраф достигал бы 24 810 грн).

А как в Европе?

Отметим, что во многих странах Европы и мира существует практика продажи алкоголя и сигарет исключительно в специализированных магазинах.

В Швеции, например, в сепермаркетах нельзя купить алкоголь крепостью больше 3,5%. Лишь - в Systembolaget. При чем, это не "частники", а государственная сеть магазинов, которая функционирует больше 50 лет. Более того, они закрыты по ночам и по воскресеньям.

В Венгрии еще в 2013-м правительство ужесточило правила продажи табачной продукции, в результате чего разрешение на торговлю получили меньше 10 тыс. торговых точек из 40 тыс., которые были открыты на тот момент. На специализированных заведениях, которые занимаются продажей табачных изделий, также запрещается вывешивать рекламу.