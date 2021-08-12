В Україні злетіли ціни на сигарети: які подорожчали найбільше

В Україні за перше півріччя 2021 року стрімко зросли ціни на тютюнові вироби та алкоголь. За шість місяців ціна на сигарети з фільтром і без істотно зросла.

Сигарети з фільтром вітчизняних марок за пів року зросли майже на 5 гривень, з 43,26 гривні за одну пачку до 48,27 гривні.

Сигарети з фільтром медіум-класу подорожчали майже на 6 гривень – у січні така пачка коштувала в середньому 49,91 гривні, а в липні ціна піднялася до 56,19 гривні.

Сигарети з фільтром преміумкласу також подорожчали майже на 5 гривень за пачку - від 57, 88 гривень до 63,05 гривні.

Подорожчали майже на 5 гривень і сигарети без фільтра – з 38,73 гривні за одну пачку до 43,49 гривні.

Варто відзначити, що за останній рік подорожчання сигарет склало майже 20%. Рік тому пачка сигарет з фільтром вітчизняних марок коштувала близько 40 гривень, сигарети з фільтром медіум – 44,81 гривні, преміум – 52,17 гривні.

Не відстають і алкогольні напої - за перше півріччя 2021 року склало в середньому від 2 до 4 гривень за одну пляшку. Пляшка горілки подорожчала з 92,65 гривні до 93,61 гривні.

Пляшка столового вина вітчизняних виробників - з 66,25 гривні до 69,52 гривні. Пляшка пива вітчизняних виробників - з 17,49 за 0,5 літра до 18,77 гривні.