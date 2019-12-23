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В Украине выпустят коллекцию монет в виде ромба

STYLERЖизнь    23.12.2019 - 15:59
В Украине выпустят коллекцию монет в виде ромба
В Украине выпустят новую монету (Коллаж РБК-Украина)

В Украине выпустят уникальную коллекцию монет необычной формы

В Украине выпустят новую коллекцию монет "Пектораль", номиналом 10 гривен. Из четырех монет, которые будут входить в коллекцию, можно будет собрать ромб – Пектораль.

Как сообщается на сайте Национального Банка Украины, 23 декабря в обращение выпустят Набор памятных серебряных монет. Эти монеты посвящены уникальному шедевру древнего ювелирного искусства с необычными образами из жизни и мифологии скифов – золотому нагрудному украшению скифского царя.

В Украине выпустят коллекцию монет в виде ромба

В Украине выпустят коллекцию монет "Пектораль"

Из четырех монет, каждая из которых будет символизировать разные элементы, можно будет собрать единый ромб – Пектораль. Аверсы у всех монет будут разные, а реверс будет составлять единую композицию. Пектораль имеет форму месяца и состоит из трех ярусов: нижний — звери, средний — цветы, верхний — люди.

В Украине выпустят коллекцию монет в виде ромба

В Украине выпустят коллекцию монет "Пектораль"

Монеты отчеканят из серебра 925 пробы. Вес каждой монеты – 31,1 г (1 унция). Габариты монеты – 38, 6 мм. Тираж этих монет составит 4000 штук.

В продажу уникальные монеты поступят не ранее января-февраля 2020 года, когда будет отчеканен полностью весь тираж. На данный момент стоимость всей коллекции пока не известна.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине ввели в обращение новую купюру номиналом в 50 гривен. Ее дизайн выполнен в том же стиле, что и купюры 100, 500 и 1000 гривен и в новой банкноте усилили защиту от подделок.

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