Ощадбанк ошарашил украинцев печальной новостью перед Новым годом

Ощадбанк закроет сотни отделений (фото: РБК-Украина)

Ощадбанк закроет сотни отделений в разных городах Украины

Ощадбанк закроет около 500 отделений в разных городах Украины в рамках оптимизации физической сети филиалов банка. Таким образом, уже вскоре число отделений Ощадбанка может сократиться до 1800, рассказала перед Новым годом глава наблюдательного совета финансового учреждения Байба Апин.

В Ощадбанке надеются, что им удастся как можно больше клиентов перевести в онлайн.

"Как правило, в тех филиалах со старой бизнес-моделью, которые закрываются, сервисов не очень много. У нас сейчас 2400 отделений. По плану должно остаться около 1800-2000. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы. Как это будет организовано - это другой вопрос", - сказала глава набсовета в интервью FinClub.

По ее словам, филиал является лишь одним из видов предоставления банковских сервисов.

"Можно оказывать услуги онлайн, можно в партнерстве с кем-либо", - подчеркнула Апин.

Также она добавила, что этот процесс не происходит одномоментно и каждая ситуация рассматривается индивидуально. Но затягивать с закрытием работающих по старой модели отделений нельзя, так как они негативно влияет на эффективность работы банка.

Ранее мы писали о том, что в ПриватБанке появилось нововведение - банк теперь будет отслеживать перемещение украинцев через смартфон.