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В Украине появились новые 50 гривен: как они выглядят

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 17:17
В Украине появились новые 50 гривен: как они выглядят
В Украине выпустили новые 50 гривен (фото: РБК-Украина)

Нацбанк выпустил в Украине новую купюру номиналом 50 гривен

В Украине Национальный банк выпустил новую банкноту номиналом в 50 гривен. Это произошло 20 декабря. Ее дизайн выполнен в том же стиле, что и купюры 100, 500 и 1000 гривен. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Интересно, что на этот раз в новой банкноте усилили защиту от подделок. В купюре улучшена рельефность элементов печати, изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

В Украине появились новые 50 гривен: как они выглядят

В Украине появились новые 50 гривен: как они выглядят

Как выглядят новые 50 гривен (НБУ)

Отметим, что на 50 гривнах изображен Михаил Грушевский.

Как сообщает Нацбанк, в оборот планируется ввести всего 5 миллионов 50-гривневых банкнот. Первую партию уже отправили в разные регионы нашей страны.

Отметим, что банкноты старого образца не нужно будет специально обменивать на новые. Они будут по-прежнему действовать, но будут постепенно уходить, как только будут изнашиваться.

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