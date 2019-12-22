Прожиточный минимум в 2020: чего ожидать украинцам

Социальные выплаты в Украине в 2020 году подвергнутся изменениям (фото: Униан)

В скором времени размер прожиточного минимума в Украине могут изменить

В скором времени в Украине с большой вероятностью могут изменить устаревшую методологию расчета и размер прожиточного минимума. Об этом сообщает информационный портал "Сегодня".

На данный момент прожиточный минимум составляет 4218 грн, однако он рассчитывается по давно устаревшей методике, без учета медицинских и социальных научно-обоснованных нормативов.

Прожиточный минимум в Украине (коллаж РБК-Украина)

В целом, было бы кстати пересмотреть набор продуктов и услуг, которые включены в потребительскую корзину и на основании которых рассчитывается размер прожиточного минимума.

Бедность, по словам специалистов, - это не только мизерные зарплаты, но и недоступность целого ряда базовых социальных, медицинских и IT-услуг, автомобилей, смартфона, стиральной машины, компьютера и прочего.

Что же касается структуры трат, то отмечается, что в развитых странах доля продуктов питания невелика. Например, в США люди тратят на еду около 6,4% своих доходов, в Канаде в то же время - 9,1%. В Кении и Камеруне жители тратят на пропитание 46,7 и 45,6% доходов соответственно. А в Украине показатель достигает отметки 49,4% доходов. А еще около 17% уходит на коммунальные услуги.

Напомним, что пенсии уже с 1 декабря начали начисляться по новым стандартам.