В Украине вводят новые правила выдачи соцвыплат: кому могут отказать

Социальная помощь в Украине (фото: flickr.com)

Сбор дополнительной информации поможет определить те категории граждан, которые действительно нуждаются в помощи

Получить социальную помощь в Украине с 2021 года смогут не все. Каждого человека, который будет подавать заявку на получение денег от государства будут проверять на наличие автомобиля и другие предметы роскоши. Что изменится в правилах получения социальной помощи в Украине – читайте ниже.

В Министерстве финансов Украины сообщили, что с новые этапы проверки будут введены с 1 января. Если человек попытался оформить соцвыплату нечестно, то ее ему не дадут. Чиновники будут запрашивать данные о каждом просителе соцпомощи и сверят с анализом различных баз и реестров. Эти проверки проводятся и сейчас, однако уже после назначения выплат. В случае обнаружения обмана государство требует вернуть деньги обратно.

Как пояснил OBOZREVATEL юрист Александр Плахотник, информация о всех обратившихся за помощью, попадет на специальную платформу. Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки на них, информацию о фактическом месте проживания, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т. д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрирована машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.

Какие данные будут собирать перед одобрением заявки на соцпомощь:

о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;

реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы, похищенных (утраченных) документов, места проживания;

о нарушениях пограничного режима на пунктах пропуска в Украине или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда;

по таможенному оформлению ввозимых на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;

выписки из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;

об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаки наличия дохода, полученного физическим лицом от осуществления предпринимательской или осуществления независимой профессиональной деятельности.

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