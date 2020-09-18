Пенсионерам придумали солидные прибавки: кому и сколько доплатят

Пенсии в Украине (фото: freepik)

Украинским пенсионерам начнут ежемесячно доплачивать несколько сотен гривен

Украинским пенсионерам назначили новые доплаты к ежемесячным пенсионным выплатам. Так, если с весны 2020-го украинцы старше 80 лет начали получать по 500 гривен, то теперь такая льгота коснется и возрастной категории 75+.

О том, с какого числа начнут доплачивать за возраст, и кому еще повысят пенсии в следующем году - рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики.

Так, с 1 июля пенсионеры старше 75 лет будут получать ежемесячно дополнительные 400 грн. Но это не коснется тех, чьи пенсии выше средней зарплаты по стране (на июль 2020 - 11804 грн).

Также будут повышены пенсионные гарантии лицам со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин с 1 712 грн до 2 500 гривен.

Пенсионеры старше 80 лет в 2021 году продолжат получать ежемесячные доплаты в размере 500 гривен.

"С 2022 года увеличение компенсационных выплат пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и старше и 80 лет и больше на показатель индексации пенсий, что позволит предотвратить дальнейшему увеличению разницы в размерах пенсий", - добавили в Минсоцполитики.

Датой очередной индексации пенсий названа 1 марта 2021 года.

Ранее мы писали, какие еще доплаты ждут украинских пенсионеров в 2021 году.

Также сообщалось, что некоторые пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз.