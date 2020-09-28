В Україні вводять нові правила видачі соцвиплат: кому можуть відмовити

Соціальна допомога в Україні (фото: flickr.com)

Збір додаткової інформації допоможе визначити ті категорії громадян, які дійсно потребують допомоги

Отримати соціальну допомогу Україні з 2021 року зможуть не всі. Кожну людину, яка буде подавати заявку на отримання грошей від держави будуть перевіряти на наявність автомобіля та інші предмети розкоші. Що зміниться в правилах отримання соціальної допомоги в Україні – читайте нижче.

У Міністерстві фінансів України повідомили, що нові етапи перевірки будуть введені з 1 січня. Якщо людина спробувала оформити соцвиплату нечесно, то її не дадуть. Чиновники будуть запитувати дані про кожного, хто просить про соцдопомогу та звірять з аналізом різних баз та реєстрів. Ці перевірки проводяться і зараз, проте вже після призначення виплат. У разі виявлення обману держава вимагає повернути гроші назад.

Як пояснив OBOZREVATEL юрист Олександр Плахотник, інформація про всіх, хто звернувся за допомогою, потрапить на спеціальну платформу. Тут можна буде побачити все: відкриті банківські рахунки та залишки на них, інформацію про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової і т. д. Крім того, платформу будуть поповнювати даними з різних реєстрів. Зареєстрована машина або нерухомість, велика покупка – все це можна відстежити через реєстри або банківський рахунок.

Які дані будуть збирати перед схваленням заявки на соцдопомогу:

про зареєстровані автомобілі, мотоцикли та інші транспортні засоби;

реквізити документів, виданих особі, а також документів, на підставі яких видані такі документи, викрадених (втрачених) документів, місця проживання;

про порушення прикордонного режиму на пунктах пропуску в Україні або режимні правила в контрольних пунктах в'їзду-виїзду;

про митне оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

виписки з бюджетних рахунків для зарахування надходжень по сплаті особою штрафу за вчинення кримінального або адміністративного порушення;

про джерела доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або здійснення незалежної професійної діяльності

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