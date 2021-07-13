ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине ввели новые правила покупки долларов

Новина українською →
Вторник 13 июля 2021 12:53
В Украине ввели новые правила покупки долларов Фото: НБУ ввел новые правила покупки долларов (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Национальный банк ввел в новые правила покупки долларов. Теперь в силу вступили новые изменения.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 62 от 29 июня 2021 года.

Что изменилось:

  • Украинцы могут покупать доллары по безналичному расчету.
  • При покупке иностранной валюты нет необходимости иметь при себе эквивалент в гривне, так как можно оплатить необходимую сумму с банковской карты.
  • НБУ разрешил украинцам покупать зарубежные акции через украинского брокера. При этом существует лимит - 200 тысяч евро в год.
  • Также теперь можно продать безналичную валюту, а зачисленные средства пойдут на карточный счет в гривне.

Курс НБУ на вторник, 13 июля

Национальный банк на 13 июля установил официальный курс на уровне 27,29 гривны за доллар. По сравнению с предыдущим днем курс снизился на 3 копейки.

Напомним, председатель Совета по вопросам международных инвестиций и экономического развития Украины Роман Бабицкий озвучил прогноз курса доллара до конца 2021 года. По его словам, доллар будет расти.

Мы также писали о том, что украинка "развела" влюбленного британца на ошеломительную сумму. 52-летний британец влюбился и женился на 32-летней женщины из Одессы. В итоге она обманным путем завладела его 250 тысячами долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Курс доллара
LITE
Собор двенадцати апостолов: что нельзя делать в этот день, приметы
Собор двенадцати апостолов: что нельзя делать в этот день, приметы