В Украине ввели новые правила покупки долларов
Фото: НБУ ввел новые правила покупки долларов (freepik.com)
Национальный банк ввел в новые правила покупки долларов. Теперь в силу вступили новые изменения.
Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 62 от 29 июня 2021 года.
Что изменилось:
- Украинцы могут покупать доллары по безналичному расчету.
- При покупке иностранной валюты нет необходимости иметь при себе эквивалент в гривне, так как можно оплатить необходимую сумму с банковской карты.
- НБУ разрешил украинцам покупать зарубежные акции через украинского брокера. При этом существует лимит - 200 тысяч евро в год.
- Также теперь можно продать безналичную валюту, а зачисленные средства пойдут на карточный счет в гривне.
Курс НБУ на вторник, 13 июля
Национальный банк на 13 июля установил официальный курс на уровне 27,29 гривны за доллар. По сравнению с предыдущим днем курс снизился на 3 копейки.
Напомним, председатель Совета по вопросам международных инвестиций и экономического развития Украины Роман Бабицкий озвучил прогноз курса доллара до конца 2021 года. По его словам, доллар будет расти.
Мы также писали о том, что украинка "развела" влюбленного британца на ошеломительную сумму. 52-летний британец влюбился и женился на 32-летней женщины из Одессы. В итоге она обманным путем завладела его 250 тысячами долларов.