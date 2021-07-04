Курс доллара пойдет вверх: озвучена цифра и прогноз до конца 2021 года

Курс доллара в Украине изменится до конца года. Если сейчас валюту США торгуют по 27,3841 грн/дол. (по курсу НБУ), то прогнозы до конца года называют цифру в 28 грн/дол. и даже выше.

Что будет с курсом доллара в Украине до конца года, а также в летние месяцы - читайте ниже в нашем материале.

По словам Романа Бабицкого, председателя Совета по вопросам международных инвестиций и экономического развития Украины, гривне летом ничего не угрожает, но ситуация может измениться.

"На середину года прогнозируют курс доллара по 27,3-27,5 грн", - говорит эксперт и добавляет, что ожидания о тенденции к укреплению валюты себя не оправдали, и теперь все дают куда более осторожные предсказания.

Аналитик говорит, что прогноз до конца 2021 года более оптимистичен в МФВ - 27,98 грн и менее оптимистичен в НБУ - 28,12 грн.

"На это повлияют как рост цен на газ и нефть, так и выплата долгов. Да и в целом государственный дефицит в 200 млрд грн не особо способствует укреплению валюты", - добавил он.

Гривне летом ничего не угрожает

"Никаких угроз стабильности гривны в ближайшие два месяца я не вижу. Напротив, уже в ближайшую неделю - полторы с высокой вероятностью тенденции к укреплению нацвалюты снова станут актуальными", - рассказал Сергей Кирилюк, директор департамента казначейских операций "Юнекс банка".

Аналитие полагает, что нацвалюта в пиковые моменты может достигать отметки 26,5 грн/дол.

"Более глубокое укрепление, на мой взгляд, маловероятно", - добавил Кирилюк.

Какой курс доллара в Украине сейчас

Минувшая неделя закрылась на межбанке ростом курса доллара. На 2 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии валюта выросла на 4 копейки до 27,41 гривен за доллар, курс в покупке до 27,39 гривен за доллар.

В НБУ курс на 4 июля составляет 27,3841 грн/дол.

Скрин: Курс доллара на 4 июля в Украине (minfin.com.ua)