В Україні ввели нові правила покупки доларів
Фото: НБУ ввів нові правила покупки доларів (freepik.com)
Національний банк ввів в нові правила покупки доларів. Тепер чинності набрати нові зміни.
Про це йдеться в постанові Нацбанку № 62 від 29 червня 2021 року.
Що змінилося:
- Українці можуть купувати долари за безготівковим розрахунком.
- При купівлі іноземної валюти нема потреби мати при собі еквівалент у гривні, оскільки можна оплатити необхідну суму з банківської карти.
- НБУ дозволив українцям купувати закордонні акції через українського брокера. При цьому існує ліміт - 200 тисяч євро на рік.
- Також тепер можна продати безготівкову валюту, а зараховані кошти підуть на картковий рахунок в гривні.
Курс НБУ на вівторок, 13 липня
Національний банк на 13 липня встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривні за долар. У порівнянні з попереднім днем курс знизився на 3 копійки.
Нагадаємо, голова Ради з питань міжнародних інвестицій і економічного розвитку України Роман Бабицький озвучив прогноз курсу долара до кінця 2021 року. За його словами, долар буде рости.
Ми також писали про те, що українка "ошукала" закоханого британця на приголомшливу суму. 52-річний британець закохався і одружився з 32-річною жінкою з Одеси. У підсумку вона обманним шляхом заволоділа його 250 тисячами доларів.