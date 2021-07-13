В Україні ввели нові правила покупки доларів

Про це йдеться в постанові Нацбанку № 62 від 29 червня 2021 року.

Національний банк на 13 липня встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривні за долар. У порівнянні з попереднім днем ​​курс знизився на 3 копійки.

Нагадаємо, голова Ради з питань міжнародних інвестицій і економічного розвитку України Роман Бабицький озвучив прогноз курсу долара до кінця 2021 року. За його словами, долар буде рости.

Ми також писали про те, що українка "ошукала" закоханого британця на приголомшливу суму. 52-річний британець закохався і одружився з 32-річною жінкою з Одеси. У підсумку вона обманним шляхом заволоділа його 250 тисячами доларів.