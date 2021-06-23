Украинка "развела" влюбленного британца на ошеломительную сумму

Когда британский благотворитель обручился с молодой украинкой, он подумал, что строит новую жизнь для них обоих в Одессе. Но он сильно ошибался. Девушка обманным путем завладела его 250 тысячами долларов.

Инцидент произошел еще в июле 2017 года. 52-летний британец влюбился и женился на украинке, которая младше его на 20 лет. Свадьба прошла в Одессе. На торжестве были около 60 гостей, среди которых, как он думал были и родители девушки.

Но то, что по мнению мужчины, было идеальным моментом в жизни на самом деле оказалось обманом. Уже в полуночи британец лежал один в больнице, но он был счастлив, что женился на свадебном организаторе из Украины.

Джеймс с Ириной (фото: bbc.com)

У британца был проект, связанный с помощью детям, которые уехали из Донбасса. Зимой работа в Одессе была остановлена, и его знакомая переводчик Юлия предложила пойти на свидание с ее подругой.

Этой подругой была Ирина. Она была родом из Донецка. Вскоре стало ясно, что ее тревожное прошлое было гораздо глубже, чем просто бегство от войны.

"Она сразу рассказала мне о двух предыдущих браках и о том, почему она не хотела снова выходить замуж за украинца", - рассказал Джеймс, но это его не настоящее имя.

При этом они никогда не были одни. С ними была переводчик Юля, которая получала до 150 долларов в день. Британец нашего языка не знал, а Ирина говорила на ломаном английском.

Юлия и Ирина (фото: bbc.com)

В течение следующих шести месяцев пара виделась всякий раз, когда Джеймс приезжал в Одессу. Но близость, и даже поцелуи, были запрещены. Переводчик Юлия всегда была рядом, и Ирина сказала ему, что не верит в секс до замужества. Он это принял, и подумал, что девушка очень хорошо воспитана.

Джеймс переехал в Украину. Он уволился с работы и продал дом. Пара искала квартиру в Одессе, чтобы перебраться туда после свадьбы.

Суть обмана

Перевод денег из Великобритании в Украину - не простое дело из-за ограничения за перевод. Ирина сказала, что знает лучший способ, как перевести его 200 тысяч долларов.

Вместо того, чтобы положить деньги на личный счет Ирины, Джеймсу сказали, что он должен положить деньги на корпоративный счет ее подруги Кристины, организатора свадеб. Он согласился и перевел ей деньги.

Кристина (фото: bbc.com)

После этого Ирина сказала ему, что банк выдаст деньги только в том случае, если он будет состоять в законном браке с Кристиной. По ее словам, это просто формальность.

При этом Ирина угрожала отменить их свадьбу, если у них не будет квартиры, в которую они могли бы переехать. Он согласился. После чего ему сказали, что все 200 тысяч потрачены на апартаменты. А за организацию свадьбы ему выставили счет в 20 тысяч долларов.

Позже он понял, что все это обман, цены были завышены, а на свадьбе была не мама Ирины. Это была мама переводчицы Юлии. Кроме того, и у Ирины, и у Кристины тогда были настоящие мужья.

Перед первой свадебной ночью его чем-то накачали, чтобы он отключился. Британец оказался в больнице. Ирина не захотела ехать с ним и на следующий день обвинила его в том, что он напился и унизил ее перед семьей.

Она также заявила, что у нее тоже плохо со здоровьем. Джеймс перевел ей 12 тысяч долларов на лечение.

Британец начал понимать, что к чему, когда один украинец рассказал ему, что дом, который он купил на самом деле стоит не 200, а 63 тысячи долларов. Джеймс наконец понял, что женщины обманули его примерно на 250 000 долларов, две трети его сбережений.

Квартира в Одессе, которую купил Джеймс (фото: bbc.com)

Джеймс захотел вернуть свои деньги, у него были все выписки о переводах, сообщения в вайбере. Но в одесской полиции не спешили браться за дело.

"Иногда они смеялись мне в лицо", - сказал он.

Единственная радость - это то, что брак с Кристиной признали фиктивным и теперь он является единственным владельцем квартиры в 63 тысячи долларов. Джеймс надеется, что ее цена возрастет после завершения пандемии.