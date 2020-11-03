В Украине ввели новые дорожные стандарты: водителей заставят ездить медленнее

Машины (фото: РБК-Украина)

Укравтодор вводит новые дорожные стандарты

Водители в Украине уже в скором времени будут ездить медленнее. Это произойдет в рамках изменений, которые придут с новыми дорожными стандартами.

В Укравтодоре придумали, как заставить водителей снизить скорость на дорогах, чтобы уменьшить аварийность. До сих пор на дорогах были кольцевые развязки, шумовые полосы, возвышенные пешеходные переходы, сужение полос движения, направляющие островки и "лежачие полицейские". Об этом сообщает Укравтодор.

Теперь к ним добавятся:

островки безопасности,

бордюрные расширения,

чокеры,

разделительные полосы.

Нововведения на дорогах (фото: ukravtodor.gov.ua)

Стоит отметить, что чокеры - это специальное расширение тротуара с двух сторон проезжей дороги. Эти расширения находятся не друг против друга, а на некотором расстоянии – вдоль дороги.

Они применяются, чтобы снизить скорость автомобиля. При этом чокер – более современное устройство, по сравнению с "лежачим полицейским" и широко используется в Европе.

Из-за новых "препятствий" на дороге водители смогут выработать постоянную скорость. Они не будут постоянно разгоняться и тормозить, создавая аварийную ситуацию на дорогах.

Изменения вступили в силу с 1 ноября 2020 года.

Напомним, украинских водителей предупредили об ограничении скорости с ноября.

Ранее водитель на скорости разнес ворота знаменитого университета Черновцов и врезался в здание.