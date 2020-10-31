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Украинских водителей предупредили об ограничении скорости с ноября: где именно

Киев, Суббота 31 октября 2020 19:39
Украинских водителей предупредили об ограничении скорости с ноября: где именно
В Киеве вернут ограничение скорости на некоторых дорогах (фото: freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Украинских водителей предупредили о "зимних" ограничениях скоростного режима. Эти правила имеют сезонный характер и вводится на семи дорогах в Киеве, а вступают в силу уже с 1 ноября.

Теперь максимальный лимит на некоторых участках дорог уменьшается с разрешенных 80 км/ч до 50 км/ч. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что такие ограничения скорости вводятся с целью уменьшить риски потери управления автомобилем из-за скользкой дороги.

Действовать правила будут до 1 апреля 2021 года.

Где в Киеве снизили лимит скорости:

  • проспект Шухевича (от Северного моста до улицы О. Бальзака)
  • улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков)
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
  • Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного)
  • улица Саперно-Слободская (от улицы Н.Гринченко до Южного моста)
  • проспект Н.Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Максимальный лимит скорости уменьшают до 50 км/ч на этих дорогах независимо от количества полос, присутствия раздельных и других инженерных особенностей.

За нарушение правил предусмотрены штрафы: согласно ч. 1 и ч.3 статьи 122 КУоАП, за превышение скорости на более 20 км/ч придется оплатить 255 грн штрафа, а на более 50 км/ч - 510 грн.

Ранее эксперты назвали ошибки, которые могут привести водителей к серьезным авариям и гибели.

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