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В Україні запровадили нові дорожні стандарти: водіїв змусять їздити повільніше

Вівторок 03 листопада 2020 21:58
В Україні запровадили нові дорожні стандарти: водіїв змусять їздити повільніше
Машини (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Укравтодор вводить нові дорожні стандарти

Водії в Україні вже незабаром будуть їздити повільніше. Це відбудеться в рамках змін, які прийдуть з новими дорожніми стандартами.

В Укравтодорі придумали, як змусити водіїв знизити швидкість на дорогах, щоб зменшити аварійність. Досі на дорогах були кільцеві розв'язки, шумові смуги, піднесені пішохідні переходи, звуження смуг руху, напрямні острівці і "лежачі поліцейські". Про це повідомляє Укравтодор.

Тепер до них додадуться:

  • острівці безпеки,
  • бордюрні розширення,
  • чокери,
  • розділові смуги.

В Україні запровадили нові дорожні стандарти: водіїв змусять їздити повільніше

Нововведення на дорогах (фото: ukravtodor.gov.ua)

Варто зазначити, що чокери - це спеціальне розширення тротуару з двох сторін проїжджої дороги. Ці розширення знаходяться не один проти одного, а на деякій відстані – вздовж дороги.

Вони застосовуються, щоб знизити швидкість автомобіля. При цьому чокер – більш сучасний пристрій, у порівнянні з "лежачим поліцейським" і широко використовується в Європі.

Через нові "перешкоди" на дорозі водії зможуть виробити постійну швидкість. Вони не будуть постійно розганятися і гальмувати, створюючи аварійну ситуацію на дорогах.

Зміни набрали чинності з 1 листопада 2020 року.

Нагадаємо, українських водіїв попередили про обмеження швидкості з листопада.

Раніше водій на швидкості розніс ворота знаменитого університету Чернівців і врізався в будівлю.

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