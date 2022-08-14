В Украине возобновят работу магазины известных брендов: где и когда

В Украине не все крупные международные бренды, которые из-за полномасштабного вторжения РФ и войны приостановили работу магазинов, сейчас уже возобновили деятельность. При этом вскоре ожидается их возвращение на рынок.

Об этом председатель Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин сказал в эфире Украинского радио .

Как уже известно, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила снова открыть заведения в нашей стране.

Компания вводит поэтапный план возобновления работы части ресторанов в Киеве и в западных областях в течение нескольких месяцев.

"Кроме МакДональдза в Украине уже открылось много других брендов, которые, возможно, сделали это не так громко. В начале июля открылся Adidas, и это осталось без внимания СМИ. Это было знаковое событие в том числе и для МакДональдза", - отмечает эксперт.

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Гаврюшин добавил, что еще не возобновили свою работу не так много брендов: польские, турецкие бренды уже вернулись на рынок Украины.

"Фактически среди тех, кто еще не возобновил свою работу, находятся бренды компании Ditex: Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и H&M. последние крупные компании, не работающие в Украине", - рассказал он.

По словам главы Украинского совета торговых центров, основным критерием, который тормозит возвращение этих компаний на украинский рынок, является бюрократия.

Что касается планов об открытии торговых точек иностранных торговых сетей, это ожидается до конца года.

"Я считаю, что еще в этом году, в этом сезоне нас ждут интересные открытия и еще не открывшиеся компании могут в этом году возобновить свою работу. Сначала это касается Киева и регионов, где не ведутся активные боевые действия.", - говорит эксперт.

Вместе с тем Гаврюшин обратил внимание, что приостановка деятельности на рынке Украины иностранных компаний способствует укреплению отечественных.

"Это происходило еще в 2014-2015 годах, когда была возможность украинским компаниям зайти на рынок. Были достаточно благоприятные условия и интересные места для размещения. Как тогда, так и сейчас они используют этот момент для развития своих сетей", - пояснил он.

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Гаврюшин также рассказал об исследовании убытков украинского ритейла и торговых центров, которое проводила его организация:

Данные показывают, что сейчас в Украине повреждены 27 торговых центров и сумма прямого ущерба составляет около 400 миллионов долларов. А вот косвенные убытки же превысили 1 миллиард долларов.

"Что касается украинского ритейла, то мы считали, что 300 крупнейших украинских компаний, имеющих около 30 тысяч магазинов, потеряли около 3 миллиарда долларов", - рассказал Гаврюшин.