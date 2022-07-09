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Сеть ресторанов Hesburger возобновила работу в Украине

Новина українською →
Киев, Суббота 09 июля 2022 16:35
Сеть ресторанов Hesburger возобновила работу в Украине Фото: сеть ресторанов Hesburger возобновила работу в Украине (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger снова возобновила работу своих точек в Киеве. Открыты четыре заведения в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Решение открыть наши рестораны мы приняли по просьбе менеджеров ресторанов. По словам сотрудников, наши клиенты надеялись, что рестораны откроются", - сказала генеральный директор Hesburger Кари Салмела.

Все семь ресторанов Hesburger в Украине были закрыты весной, когда началось военное вторжение РФ. Четыре ресторана уже начали работу, а остальные три начнут работать позже.

В ресторанах Hesburger в Украине работает около 100 человек.

В компании отметили, что не переставали платить зарплату сотрудникам в Украине в течение всего времени, когда рестораны были закрыты.

Как сообщалось, в ближайшее время McDonalds может возобновить свою работу в Украине.

Добавим, в СМИ также появилась информация, что сеть рассчитывает возобновить работу в Украине уже с августа.

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