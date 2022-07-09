Сеть ресторанов Hesburger возобновила работу в Украине
Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger снова возобновила работу своих точек в Киеве. Открыты четыре заведения в столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Решение открыть наши рестораны мы приняли по просьбе менеджеров ресторанов. По словам сотрудников, наши клиенты надеялись, что рестораны откроются", - сказала генеральный директор Hesburger Кари Салмела.
Все семь ресторанов Hesburger в Украине были закрыты весной, когда началось военное вторжение РФ. Четыре ресторана уже начали работу, а остальные три начнут работать позже.
В ресторанах Hesburger в Украине работает около 100 человек.
В компании отметили, что не переставали платить зарплату сотрудникам в Украине в течение всего времени, когда рестораны были закрыты.
Как сообщалось, в ближайшее время McDonalds может возобновить свою работу в Украине.
Добавим, в СМИ также появилась информация, что сеть рассчитывает возобновить работу в Украине уже с августа.
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