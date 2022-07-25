Adidas возобновляет работу в Украине. В каких городах открылись магазины

После полномасштабного вторжения Adidas был вынужден закрыть все торговые точки в Украине из-за ситуации с безопасностью. Хотя война продолжается и дальше, магазины начали постепенно открываться и работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Ассоциации ритейлеров Украины .

"Пока конкретная информация отсутствует", - ответили в компании.

Планируется ли открытие магазинов Adidas в Киеве, пока не известно. До начала полномасштабного вторжения в столице работало 18 магазинов.

Также возобновил свою работу интернет-сайт сети.

На данный момент уже функционируют магазины по следующим локациям:

Напомним, что РБК-Украина рассказывало, когда популярные бренды вернутся в Украину. Среди прочего речь шла и о McDonalds.

Недавно в Украине возобновила свою работу популярная сеть ресторанов Hesburger. В столице были открыты четыре торговые точки.

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