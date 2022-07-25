Adidas возобновляет работу в Украине. В каких городах открылись магазины
После полномасштабного вторжения Adidas был вынужден закрыть все торговые точки в Украине из-за ситуации с безопасностью. Хотя война продолжается и дальше, магазины начали постепенно открываться и работать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Ассоциации ритейлеров Украины.
На данный момент уже функционируют магазины по следующим локациям:
- дисконт-центр в ТРЦ Spartak, Львов;
- на улице Шевченко, 5, Львов;
- в ТЦ Global UA, Житомир;
- на улице Петефи, 5, Ужгород.
Также возобновил свою работу интернет-сайт сети.
Планируется ли открытие магазинов Adidas в Киеве, пока не известно. До начала полномасштабного вторжения в столице работало 18 магазинов.
"Пока конкретная информация отсутствует", - ответили в компании.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало, когда популярные бренды вернутся в Украину. Среди прочего речь шла и о McDonalds.
Недавно в Украине возобновила свою работу популярная сеть ресторанов Hesburger. В столице были открыты четыре торговые точки.
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