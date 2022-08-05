Ocean Plaza в Киеве снова откроют: ТРЦ хотели национализировать из-за российского владельца

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве снова откроет двери для посетителей и возобновит свою работу после длительной "паузы" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Уже назначена дата открытия - 11 августа.

Арендаторов просят готовиться

Администрация ТРЦ разослала арендаторам письма, в которых призвало готовиться к возобновлению работы на этот срок.

"Просим осуществить подготовку помещений к вышеупомянутой дате", - говорится в сообщении.

О ввозе / вывозе товаров и порядке проведения работ администрация торгцентра проинформирует арендаторов дополнительно.

Причина остановки работы Ocean Plaza

Популярный ТРЦ на Лыбидской полноценно не функционировал с 24 февраля, и в стенах заведения оставался работать только "нулевой" этаж с рядом магазинов, а также супермаркет сети "Ашан", но и он приостановил работу с 25 июля.

Причиной "заморозки" Ocean Plaza стала неопределенность с российскими владельцами и возможность национализации.

Торгцентр Ocean Plaza в 2012 году приобрела у застройщика российская компания "ТПС Недвижимость", одним из владельцев которой является Лилия Ротенберг, дочь олигарха Аркадия Ротенберга, приближенного к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

Арендаторы отказывались работать в ТРЦ с "российскими корнями"

В Офисе президента Украины рассматривали вопрос о национализации Ocean Plaza в марте, пишет издание со ссылкой на юриста, который консультировал ОП.

Топменеджер одного из магазинов в этом ТРЦ рассказывал журналистам, что управляющие объектом объясняли длительный простой Ocean Plaza высокой вакантностью.

Так, до большой войны заведение было заполнено арендаторами почти на 100%, отмечала директор консалтинговой компании "Украинская торговая гильдия" Евгения Локтионова. Как рассказывает бывший директор киевского ТРЦ, 60% из них отказались работать в компании с российскими корнями.