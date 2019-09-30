Когда в Украине включат отопление: названы даты

Отопление в Украине 2019 (фото: pixabay.com)

Отопление в Киеве, Одессе, Днепре, Львове и других городах включат уже совсем скоро

Украина активно готовится к отопительному сезону 2019 года. Обычно тепло в квартиры многоэтажек начинают подавать с 15 октября, но это может произойти и гораздо раньше при некоторых условиях.

Так, в Киеве отопление могут начать подключать уже с сегодняшнего дня - 30 сентября. Но коснется это в первую очередь ряда социальных учреждений - больниц, школ, детских садов.

Согласно законодательству, социальные объекты начинают подключать, если температура внутри здания не превышает +16 градусов. При этом, в КГГА говорят, что тепло в батареях вне очереди будет появляться по индивидуальным заявкам.

Отопление в Украине 2019 (фото: РБК-Украина)

А жилые дома будут подключаться к централизованной системе отопления, когда когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит ниже +8 градусов.

Кроме погодных условий, даты включения отопления зависят от уровня готовности в конкретном регионе, а также от погашения задолженности.

Пока же в Украине царит теплое и влажное бабье лето. Но синоптики говорят, что уже с 10 октября погодная ситуация резко ухудшится - днем будет 12-14 градусов, а ночью придут морозы.

Вероятно, тогда украинцев начнут подключать к централизованному отоплению.