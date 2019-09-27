В КГГА заявили о готовности к отопительному сезону

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киев готов к пуску тепла на 97%

Общая готовность городского хозяйства Киева к зиме в плане проведения отопительного сезона составляет 97%. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

Сообщается, что сейчас проводится ремонт и замена сетей и оборудования.

"В настоящее время город готов к пуску тепла на 97%. Первой традиционно запускается социальная сфера по индивидуальным заявкам. Однако мы не прекратили работу, и пока позволяют погодные условия, мы будем продолжать ремонты и замену сетей и оборудования, чтобы более качественно войти в сезон теплоснабжения", - сказал Пантелеев.

Также он добавил, что в Киеве работают ТЭЦ-5, которая является самой мощной в Украине, и ТЭЦ-6, которая является самой новой украинской ТЭЦ. Всего за период подготовки заменено и отремонтировано на ТЭЦ более 1,5тыс. единиц оборудования - от запорной арматуры до сложных механизмов турбин.

"Столичные ТЭЦ технически готовы к запуску и полноценной работе в отопительный период", - заверили в КГГА.

Напомним, в парламенте зарегистрированы уже четыре законопроекта о столице - городе-герое Киеве от разных фракций.

Как писало РБК-Украина ранее, в случае принятия закона о столице, выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря 2019 года.