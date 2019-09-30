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Коли в Україні включать опалення: названі дати

STYLERЖиття    30.09.2019 - 12:09
Коли в Україні включать опалення: названі дати
Опалення в Україні 2019 (фото: pixabay.com)

Опалення в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові та інших містах включать вже зовсім скоро

Україна активно готується до опалювального сезону 2019 року. Зазвичай тепло в квартири багатоповерхівок починають подавати з 15 жовтня, але це може статися набагато раніше за деяких умов.

Так, у Києві опалення можуть почати підключати вже з сьогоднішнього дня - 30 вересня. Але це торкнеться в першу чергу низки соціальних установ - лікарень, шкіл, дитячих садів.

Згідно із законодавством, соціальні об'єкти починають підключати, якщо температура всередині будівлі не перевищує +16 градусів. При цьому, у КМДА кажуть, що тепло в батареях поза чергою буде з'являтися за індивідуальними заявками.

Коли в Україні включать опалення: названі дати

Опалення в Україні 2019 (фото: РБК-Україна)

А житлові будинки будуть підключатися до централізованої системи опалення, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме нижче +8 градусів.

Крім погодних умов, дати включення опалення залежать від рівня готовності в конкретному регіоні, а також від погашення заборгованості.

Поки ж в Україні панує тепле і вологе бабине літо. Але синоптики кажуть, що вже з 10 жовтня погодна ситуація різко погіршиться - вдень 12-14 градусів, а вночі прийдуть морози.

Вірогідно, тоді українців почнуть підключати до централізованого опалення.

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