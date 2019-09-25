Бабье лето: когда в Украине снова потеплеет

Погода в Украине - когда наступит бабье лето (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло

Погода в Украине не перестает удивлять жителей своей непредсказуемостью. После жаркого лета и первых совершенно летних дней сентября, в страну пришло сильное похолодание, с морозами до -3 градусов по ночам.

Первая волна потепления, о которой ранее заявляли синоптики, началась в Украине в воскресенье, 22 сентября. Однако потеплело не во всех областях. Комфортной погодой могут наслаждаться жители западных и южных областей, а на востоке и севере достаточно прохладно.

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Конец сентября будет также прохладным, в большинстве областей Украины пройдут дожди и только в пятницу, 27 сентября, ночная температура воздуха снова поднимется до плюсовых отметок и выглянет солнце. Температура воздуха будет колебаться от +14 +16 на севере и востоке страны до +17 +19 градусов на юге, западе и в центре.

Погода в Украине 27 сентября

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, в первые дни октября в Украине ожидается комфортная и сухая погода.

"С 1 по 3 октября в южных областях Украины температура воздуха вырастет до +19 +21 градуса. На севере и в центральных областях ожидается +18 +19 градусов. Но так будет до 10 октября. Потом ожидается похолодание: 12-14 градусов тепла днем будет наблюдаться в южных областях страны, а ночью около 7-8 градусов. В северных и центральных районах немного прохладнее – 11-13 градусов выше нуля. С 13 октября еще большее похолодание: ночные температуры в южных регионах составят от 7 до 11 градусов тепла, а на севере 5-7 градусов. С 23-25 октября ночные температуры упадут до 1-3 градусов тепла, на севере и в центре будут морозы", - рассказал синоптик и добавил, что дожди ожидаются 4-6 октября, 19-21 октября и в последние дни месяца.

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометео НИИ НАН Украины Вазира Мартазинова в своих прогнозах отметила, что в октябре украинцев ожидает две теплых волны: 4-5 дней перед Покровом (14 октября), а также 3-5 дней после 20 октября.

Прогноз погоды на октябрь

В целом, по прогнозам синоптиков, рассчитывать на настоящее "бабье лето" и золотую осень не стоит. Температура воздуха будет колебаться в ближайшие две недели от +12 до +18 градусов, периодически будут идти дожди. Теплее всего будет на юге и западе страны. Ночные заморозки сменятся повышением температуры до +5 +7 градусов.