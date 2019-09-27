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В Киеве со следующей неделе начнут подключать отопление

Новости » Общество    27.09.2019 - 18:02
В Киеве со следующей неделе начнут подключать отопление
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подключение теплоснабжения начнется 30 сентября

В Киеве с понедельника, 30 сентября, начнется отопительный сезон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 30 сентября по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

"Подача тепловой энергии в жилые дома в Киеве будет начинаться в установленном порядке с учетом температуры воздуха, которая имеет опуститься до отметки +8 градусов по Цельсию и ниже, и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней", - заявил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что общая готовность городского хозяйства Киева к зиме в плане проведения отопительного сезона составляет 97%. По его словам, сейчас проводится ремонт, а также замена сетей и оборудования.

Кроме того, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что до начала отопительного сезона Украина закачает в подземные хранилища газа Украины 21 млрд кубометров газа.

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Новости Украины отоплениеотопительный сезонКиев
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