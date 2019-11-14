В Украине существенно вырастут зарплаты: названа сумма

Верховная Рада 14 ноября проголосовала за принятие Государственного бюджета на 2020 год. В проекте главного финансового документа заложили существенное повышение минимальных зарплат - детально в материале Styler.

Стоит отметить, что это повышение будет самым высоким с 2017 года, когда "минималка" выросла в два раза. Но тогда это было связано с индексацией и сильной инфляцией.

Так, с 1 января 2020 года размер минимальной заработной платы будет повышен на 550 гривен и составит 4723 грн.

Динамика роста минимальной зарплаты с 2016 года выглядела так:

2016 год - 1600 грн,

2017 год - 3200 грн (+1600),

2018 год - 3723 грн (+523),

2019 год - 4173 грн (+450).

Важно учитывать то, что названные суммы существенно обрезаются налогами. То есть получатели "минималок" в 2019 году ежемесячно видели на своем счету чуть более 3500 гривен.

За принятие государственного бюджета проголосовала партия "Слуга народа" (241 голос), группа "За будущее" (19 голосов), а также внефракционные (20 голосов). Другие фракции не голосовали.