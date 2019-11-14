В Україні істотно зростуть зарплати: названа сума

Верховна Рада 14 листопада проголосувала за прийняття Державного бюджету на 2020 рік. У проекті головного фінансового документа заклали істотне підвищення мінімальних зарплат - детально у матеріалі Styler.

Варто відзначити, що це підвищення буде найвищим з 2017 року, коли мінімалка виросла удвічі. Але тоді це було пов'язано з індексацією і сильною інфляцією.

Так, з 1 січня 2020 року розмір мінімальної заробітної плати буде підвищений на 550 гривень і складе 4723 грн.

Динаміка зростання мінімальної зарплати з 2016 року виглядала так:

2016 рік - 1600 грн,

2017 рік - 3200 грн (+1600),

2018 рік - 3723 грн (+523),

2019 рік - 4173 грн (+450).

Важливо враховувати те, що названі суми істотно обрізаються податками. Тобто одержувачі "мінімалок" у 2019 році щомісяця бачили на своєму рахунку трохи більше 3500 гривень.

За прийняття державного бюджету проголосувала партія "Слуга народу" (241 голос), група "За майбутнє" (19 голосів), а також позафракційні (20 голосів). Інші фракції не голосували.