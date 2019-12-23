В Украине снизят налоги: кому сильно повезет в 2020 году

В Украине в 2020 году планируют провести налоговую реформу, в ходе которой снизят ставки налогов с зарплат. Кому именно из украинцев повезет, рассказал председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Варланов.

В первую очередь, по словам Варланова, изменения коснутся тех, кто на данный момент в Украине получает самые низкие заработные платы. Ставка налога для таких работников должна стать дифференцированной, то есть – зависеть от размеры самой заработной платы.

"В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено", - сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины.

Он отметил, что такой способ поможет бороться с уклонением от уплаты налогов.

А вот для предпринимателей с Нового года тоже ждут изменения и размеры их налогов будут зависеть от нескольких категорий.

Для упрощенной системы налогообложения размеры налогов будут колебаться в зависимости от минимальной заработной платы и прожиточного минимума.