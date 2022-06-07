В Украине на смену солнечной погоде придут грозовые дожди и местами шквалы

Погода в Украине до конца текущей недели, с 7 по 12 июня, за счет преобладания антициклонального характера будет теплая и без экстремальной жары, при этом ожидают периодические дожди с грозами в некоторых регионах, град и шквалы, в то время как в других будет весьма засушливо.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog .

Погода в Украине во вторник, 7 июня

Синоптические условия будет определять малоподвижный антициклон Burkhart, и осадки не ожидаются, разве что может поморосить и слегка погреметь грозою в Одесской области и в Автономной республике Крым.

Температура воздуха в среднем в ночное время будет составлять около +10… +15 градусов (на юге страны ночи будут жарче - до +21 градуса). Днем будет около +23… +28 градусов.

Погода в Украине в среду, 8 июня

В этот день осадки в виде дождя и грозы ожидаются только в районе Карпат в западных областях, а на остальной части территории страны будет сухо. Порывы до 20 метров в секунду вероятны в Приазовье и Крыму.

Столбики термометров в ночное время в среднем будут показывать до +11… +16 градусов, в южных регионах до +20 градусов. Днем температура воздуха особо не изменится - будет снова в районе +23… +28 градусов.

Погода в Украине в четверг, 9 июня

Дожди с грозами пройдут во многих областях, разве что до центральных, северных и местами восточных регионов осадки не дойдут... пока. Сильный ветер останется в Крыму и Приазовье, порывы будут достигать 15 - 20 м/с.

Температура воздуха в ночное время в среднем составит +13… +18 градусов, а на юге Украины будет +21 градуса. Днем столбики термометров будут показывать около +24… +29 градусов, в южных областях ожидается жара до +31 градуса.

Погода в Украине в пятницу, 10 июня

Ореол осадков охватит уже больше территории страны, сухо будет в восточных областях и частично в центре. Местами ливни будут сопровождаться шквалистым усилением ветра и градом.

Столбики термометров ночью в среднем покажут около +13… +18 градусов, днем ожидается +25… +30 градусов.

Погода в Украине на выходных, 11-12 июня

В субботу и воскресенье погодные условия будут определяться влиянием местной воздушной массы. Дожди и грозы прогнозируются на большей части территории Украины. Ветер местами порывистый.

Температура воздуха в ночное время останется на тех же значениях: в среднем около +13… +18 градусов, днем будет +26… +31 градусов.