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В Україні на зміну сонячній погоді прийдуть грозові дощі та місцями шквали

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Вівторок 07 червня 2022 07:34
В Україні на зміну сонячній погоді прийдуть грозові дощі та місцями шквали Фото: погода в Україні принесе грозові дощі до кінця тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні до кінця поточного тижня, з 7 по 12 червня, внаслідок переважання антициклонального характеру буде тепла і без екстремальної спеки, при цьому очікують періодичні дощі з грозами в деяких регіонах, град і шквали, в той час, як в інших погода буде досить засушливою.

Про це йдеться в прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на сайті Meteoprog.

  • Погода в Україні у вівторок, 7 червня

Синоптичні умови визначатиме малорухливий антициклон Burkhart, і опади не очікуються, хіба що може лити та злегка погриміти грозою в Одеській області та в Автономній Республіці Крим.

Температура повітря в середньому в нічний час становитиме близько +10... +15 градусів (на півдні країни ночі будуть спекотніше - до +21 градуса). Вдень буде близько +23... +28 градусів.

  • Погода в Україні в середу, 8 червня

У цей день опади у вигляді дощу і грози очікуються тільки в районі Карпат в західних областях, а на решті частини території країни буде сухо. Пориви до 20 метрів на секунду ймовірні в Приазов'ї та Криму.

Стовпчики термометрів в нічний час в середньому показуватимуть до +11... +16 градусів, в південних регіонах до +20 градусів. Вдень температура повітря особливо не зміниться - буде знову в районі +23... +28 градусів.

  • Погода в Україні в четвер, 9 червня

Дощі з грозами пройдуть у багатьох областях, хіба що до центральних, північних і місцями східних регіонів опади не дійдуть... поки що. Сильний вітер залишиться в Криму та Приазов'ї, пориви сягатимуть 15 - 20 м/с.

Температура повітря в нічний час в середньому складе +13... +18 градусів, а на півдні України буде +21 градуса. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько +24 ... +29 градусів, у південних областях очікується спека до +31 градуса.

  • Погода в Україні в п'ятницю, 10 червня

Ореол опадів охопить вже більше території країни, сухо буде в східних областях і частково в центрі. Місцями зливи супроводжуватимуться шквалистим посиленням вітру та градом.

Стовпчики термометрів вночі в середньому покажуть близько +13... +18 градусів, вдень очікується +25... +30 градусів.

  • Погода в Україні на вихідних, 11-12 червня

У суботу та неділю погодні умови визначатимуться впливом місцевої повітряної маси. Дощі та грози прогнозуються на більшій частині території України. Вітер місцями поривчастий.

Температура повітря в нічний час залишиться на тих же значеннях: в середньому близько +13... +18 градусів, вдень буде +26... +31 градусів.

Нагадаємо, раніше ми публікували прогноз погоди в Києві на початку літа.

А також писали, що перед цим народний синоптик розповідав, коли в червні настануть найспекотніші дні.

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