Погода летом принесет немало сюрпризов: от адской жары до мощных шквалов

Погода в Украине летом будет с резкими перепадами. Ожидаются высокие температуры воздуха, шквальные ветра и сильные дожди. Сохранится также и тенденция глобального потепления.

Об этом рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач в комментарии для " Телеграф ".

Погода в Украине летом

По словам синоптика, который уже 15 лет наблюдает за погодой в Украине и дает прогнозы, лето в 2022 году будет разнообразным, и сохранится тенденция глобального потепления.

"Лето 2022 года сохранит тенденцию глобального потепления, но, на мой взгляд, в этом году оно не наберет больших оборотов, а будто остановится на этом пике, которого достигло ранее в прошлые годы", - отмечает Деркач.

В июне по прогнозу синоптика ожидается умеренное тепло. Тем, кто любит жару, он прогнозирует 2-3 таких периода - один длинный и два коротких. В июле придут сильные осадки, а август будет по-настоящему летним. До середины месяца будет хорошая погода, а потом пройдут дожди, и температура воздуха начнет снижаться.

Перепады погоды в этом году будут резкими и по прогнозу Деркача, ожидаются погодные явления от жары до достаточно мощных дождей и шквалов.

Детальный прогноз погоды на июнь

С 1 по 10 июня температуры воздуха будут умеренные, а потом начнет существенно теплеть. В первую декаду месяца ожидаются сильные осадки.

С 11 по 20 июня будет тепло в Украине и столбики термометров начнут подниматься выше +30 градусов. Но такая высокая температура будет исключения и локального характера. Возможны сильные кратковременные дожди, иногда с сильным ветром.

А период с 21 по 30 июня будет самым теплым. Осадков в конце месяца будет мало, не ожидается и резких перепадов. Жары сильной еще не будет, но высокие градусы будут точно. А в последние дни температура немного снизится.