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Будет жарко: синоптики дали экстремальный прогноз на лето для Киева

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Воскресенье 08 мая 2022 17:43
Будет жарко: синоптики дали экстремальный прогноз на лето для Киева Фото: Прогноз погоды на лето для Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Киеве будет жаркой. Синоптики прогнозируют 30-градусные показатели, а припекать сильно начнет в июле, июнь же будет умеренным.

Об этом стало известно из прогноза ресурса Wisemeteo.

Так, в июне будут некоторые температурные колебания: первая декада месяца +17+23 градуса, во второй +20+28, а в третьей декаде показатели могут достигать +30 градусов. Осадков будет немало - дожди будут идти через день.

Будет жарко: синоптики дали экстремальный прогноз на лето для Киева

Скрин: Погода в Украине в июне 2022 (wisemeteo.com)

Июль будет для киевлян жарким. Первая декада прогнозируется с +21+26, а затем температура разгонится до +33 градусов. Осадков станет меньше.

Будет жарко: синоптики дали экстремальный прогноз на лето для Киева

Скрин: Погода в Украине в июле 2022 (wisemeteo.com)

Август, по некоторым прогнозам, также будет жарким и сухим. Осадков почти не будет. Небольшие дожди возможны только в середине месяца и в самом конце.

Отметим, что весь май для киевлян будет умеренно теплым. В целом температура будет колебаться на отметках +14+21 градус. Однако синоптики прогнозируют температурный скачок до +27 в середине месяца.

Будет жарко: синоптики дали экстремальный прогноз на лето для Киева

Скрин: Погода в Украине в мае 2022 (wisemeteo.com)

Раньше мы писали, что Укргидрометцентр дал прогноз погоды на май 2022.

Также украинцев предупредили о магнитные бури, которые будут накрывать Землю до конца мая.

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