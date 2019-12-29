В Украине резко снизят коммуналку: кому повезет и когда ждать новые платежки

Тарифы на тепло будут снижены почти на треть во многих крупных городах Украины. Кому повезет с новыми коммунальными тарифами, и когда ждать платежки со скидкой, в материале Styler.

После того, как правительство приняло решение, позволяющее снизить тарифы на отопление, ряд областных, районных центров, поселков начал пересматривать стоимость тепла. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей Facebook-странице.

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В каких городах будут снижены тарифы

Киев,

Днепр,

Харьков,

Чернигов,

Сумы,

Полтава,

Кропивницкий,

Житомир,

Черкассы,

Херсон,

Тернополь,

Ровно,

Луцк,

Черновцы,

Мариуполь,

Кривой Рог,

Белая Церковь,

Буча,

Обухов,

Северодонецк.

При этом премьер отметил, что не всюду местные власти пересмотрели тарифы, и призвал глав всех украинских населенных пунктов оперативно снизить тарифы на тепло для населения.

В Украине снизят коммунальные тарифы на отопление (фото: facebook.com/PMHoncharuk)

На сколько снизят тарифы на тепло

На данный момент известно, что в Киеве тарифы снизят на 22-23 процента на отопление и горячую воду. А в Кропивницком в новых платежках цена на тепло будет ниже на 28,7%.

Когда ждать "льготные" платежки

Новые платежки со сниженным тарифом жители указанных выше городов получат уже в январе 2020 года. Скидка начнет распространяться за потребленные услуги в декабре 2019-го.

Напомним, тарифы на отопление и горячую воду резко повысились с 2016 года после утверждения новых цен на газ, но в марте 2109 года они были признаны незаконными.