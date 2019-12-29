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В Украине резко снизят коммуналку: кому повезет и когда ждать новые платежки

Новости » Жизнь   

Коммунальные тарифы пересмотрят для ряда крупных городов

Тарифы на тепло будут снижены почти на треть во многих крупных городах Украины. Кому повезет с новыми коммунальными тарифами, и когда ждать платежки со скидкой, в материале Styler.

После того, как правительство приняло решение, позволяющее снизить тарифы на отопление, ряд областных, районных центров, поселков начал пересматривать стоимость тепла. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей Facebook-странице.

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В каких городах будут снижены тарифы

  • Киев,
  • Днепр,
  • Харьков,
  • Чернигов,
  • Сумы,
  • Полтава,
  • Кропивницкий,
  • Житомир,
  • Черкассы,
  • Херсон,
  • Тернополь,
  • Ровно,
  • Луцк,
  • Черновцы,
  • Мариуполь,
  • Кривой Рог,
  • Белая Церковь,
  • Буча,
  • Обухов,
  • Северодонецк.

При этом премьер отметил, что не всюду местные власти пересмотрели тарифы, и призвал глав всех украинских населенных пунктов оперативно снизить тарифы на тепло для населения.

В Украине снизят коммунальные тарифы на отопление (фото: facebook.com/PMHoncharuk)

На сколько снизят тарифы на тепло

На данный момент известно, что в Киеве тарифы снизят на 22-23 процента на отопление и горячую воду. А в Кропивницком в новых платежках цена на тепло будет ниже на 28,7%.

Когда ждать "льготные" платежки

Новые платежки со сниженным тарифом жители указанных выше городов получат уже в январе 2020 года. Скидка начнет распространяться за потребленные услуги в декабре 2019-го.

Напомним, тарифы на отопление и горячую воду резко повысились с 2016 года после утверждения новых цен на газ, но в марте 2109 года они были признаны незаконными.

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